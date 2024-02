Δύο χρόνια πολέμου στην Ουκρανία: Στο Κίεβο φον ντερ Λάιεν, Τριντό, Μελόνι και Ντε Κρο

Στο Κίεβο βρίσκονται σήμερα τέσσερις δυτικοί ηγέτες, σε ένδειξη αλληλεγγύης με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, του Καναδά, Τζάστιν Τριντό και του Βελγίου, Αλεξάντερ Ντε Κρο, ταξίδεψαν μαζί κατά τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να βρεθούν στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Οι τέσσερις ηγέτες έφτασαν στο Κίεβο ταξιδεύοντας με τρένο από την Πολωνία, ανακοίνωσε η ιταλική κυβέρνηση. Εντός της ημέρας η Τζόρτζια Μελόνι αναμένεται να διοργανώσει τηλεδιάσκεψη από την ουκρανική πρωτεύουσα, με ηγέτες της G7 και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει προσκληθεί να συμμετάσχει.

«Στο Κίεβο για τη δεύτερη επέτειο του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και για να τιμήσω την εξαιρετική αντίσταση του ουκρανικού λαού. Περισσότερο από ποτέ, συμπαραστεκόμαστε στην Ουκρανία, οικονομικά, στρατιωτικά, ηθικά. Μέχρι η χώρα να είναι επιτέλους ελεύθερη», έγραψε σε ανάρτησή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

In Kyiv to mark the anniversary of the 2nd year of Russia’s war on Ukraine.



And to celebrate the extraordinary resistance of the Ukrainian people.



More than ever, we stand firmly by Ukraine.



Financially, economically, militarily, morally.



Until the country is finally free. pic.twitter.com/ZLWMbOxVFh