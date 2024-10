Αποκάλυψη Reuters: Πώς η Μοσάντ παγίδευσε τους βομβητές της Χεζμπολάχ

Μια αποκαλυπτική έρευνα πραγματοποίησε το Reuters μετά το χτύπημα με τους βομβητές στη Βηρυτό τον Σεπτέμβριο, με στόχο τον αποδεκατισμό της Χεζμπολάχ.

«Οι πράκτορες που κατασκεύασαν τους βομβητές σχεδίασαν μια μπαταρία που έκρυβε μια μικρή αλλά ισχυρή γόμωση πλαστικού εκρηκτικού και έναν νέο πυροκροτητή που ήταν αόρατος στις ακτίνες Χ» υποστηρίζει το Reuters, στηριζόμενο σε λιβανέζικη πηγή αλλά και σε φωτογραφίες που εξέτασε το πρακτορείο. «Για να ξεπεράσουν τις όποιες αδυναμίες αντιμετώπισαν, δημιούργησαν ψεύτικα ηλεκτρονικά καταστήματα, σελίδες και αναρτήσεις που θα μπορούσαν να εξαπατήσουν τη Χεζμπολάχ».

Now Israel just blew up thousands of Hezbollah’s walkie talkies



The explosives inside are larger, causing the explosions to be larger



They even detonated them during a funeral for Hezbollah officials killed in yesterday’s attacks



100 injured and climbing



Major escalation pic.twitter.com/DK4yNEL9Ty