«Δουλεύεις στις επιχειρήσεις;»: Αντιδράσεις από την άβολη ερώτηση του Ρίσι Σούνακ σε άστεγο

Σφοδρές επικρίσεις δέχτηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός για την απερίσκεπτη όσο και άβολη ερώτησή του σε έναν άστεγο.

Ο Ρίσι Σούνακ συμμετείχε εθελοντικά σε συσσίτιο οργάνωσης στο Λονδίνο και καθώς πρόσφερε γεύμα σε έναν άνδρα, τον ρώτησε «αν δουλεύει στις επιχειρήσεις».

Ο άνδρας απάντησε πως ήταν άστεγος, με τον Σούνακ να του μεταφέρει την εμπειρία του στα οικονομικά και να τον ρωτά αν το πεδίο αυτό τον ενδιέφερε επαγγελματικά.

Sunak asks a homeless man in a homeless shelter whether he "works in business", then proceeds to talk about the financial services industry. Utterly bizarre pic.twitter.com/jQPzg7RR4h