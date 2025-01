Δολοφονία τριών κοριτσιών στο Σάουθπορτ: Νέο βίντεο στη δημοσιότητα πριν από την επίθεση

Στη δημοσιότητα δόθηκε νέο βίντεο του έφηβου δράστη της δολοφονίας- το περασμένο καλοκαίρι- των τριών κοριτσιών στο Σάουθπορτ, Άξελ Ρουντακουμπάνα, στον οποίο επιβλήθηκε σήμερα κάθειρξη 52 ετών.

Πρόκειται για το ελάχιστο δυνατό καθώς ο Ρουντακουμπάνα, ο οποίος δήλωσε ένοχος τη Δευτέρα, ήταν 17 ετών όταν διέπραξε τη δολοφονία. Επειδή ήταν ανήλικος, είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο να του επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης. Ωστόσο ο δικαστής Τζούλιαν Γκουζ είπε πως είναι «πολύ πιθανό» να μην αποφυλακιστεί ποτέ. Η επίθεση του Ρουντακουμπάνα προκάλεσε ένα κύμα αντιμεταναστευτικών και ισλαμοφοβικών ταραχών σε δεκάδες πόλεις της Αγγλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφού κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, σε ακροδεξιούς λογαριασμούς, ανυπόστατες φήμες για την ταυτότητά του δράστη.

Ο δικαστής Τζούλιαν Γκουζ, που χαρακτήρισε «σατανικές» τις πράξεις του εφήβου, ανακοινώνοντας την απόφαση απόντος του κατηγορουμένου, ο οποίος αρνήθηκε να επιστρέψει στη δικαστική αίθουσα, αφού είχε απομακρυνθεί δύο φορές προηγουμένως επειδή διέκοπτε τη διαδικασία. Ο 18χρονος αποχώρησε για δεύτερη φορά από τη δίκη, όταν ξανάρχισε η διαδικασία μετά το διάλειμμα, στις 16.00 (ώρα Ελλάδας). «Αισθάνομαι πολύ άσχημα, χρειάζομαι γιατρό», φώναξε το πρωί, κατά την έναρξη της δίκης, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει φάει τίποτα εδώ και 10 ημέρες.

Ο Άξελ Ρουντακουμπάνα γεννήθηκε το 2006 στην Ουαλία. Η οικογένειά του κατάγεται από τη Ρουάντα και είναι χριστιανική. Τα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για ένα βίαιο αγόρι που ζούσε απομονωμένο και ουσιαστικά εγκατέλειψε το σχολείο σε ηλικία 13 ετών. Είχε διαγνωστεί με αυτισμό και αποβλήθηκε από το γυμνάσιο όπου φοιτούσε αφού πήγε στο σχολείο με ένα μαχαίρι. Επέστρεψε όμως για να επιτεθεί στους πρώην συμμαθητές του, τους οποίους κατηγορούσε για ρατσισμό, με ένα μπαστούνι του χόκεϊ.

New footage released by Merseyside Police shows Axel Rudakubana in the hours leading up to the attack, where he killed three children and injured several others.



Read more: https://t.co/OvY3COrA5Q pic.twitter.com/hmewwYehUz