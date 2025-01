Σάουθπορτ: 52 χρόνια κάθειρξη στον δράστη της δολοφονίας των τριών μικρών κοριτσιών

Κάθειρξη 52 ετών επιβλήθηκε στον έφηβο Άξελ Ρουντακουμπάνα για τη δολοφονία τριών μικρών κοριτσιών στο Σάουθπορτ, το περασμένο καλοκαίρι.

Ο δικαστής Τζούλιαν Γκουζ, που χαρακτήρισε «σατανικές» τις πράξεις του εφήβου, ανακοιώνοντας την απόφαση απόντος του κατηγορουμένου, ο οποίος αρνήθηκε να επιστρέψει στη δικαστική αίθουσα, αφού είχε απομακρυνθεί δύο φορές προηγουμένως επειδή διέκοπτε τη διαδικασία. Ο Ρουντακουμπάνα, που ήταν 17 ετών όταν διέπραξε τη δολοφονία, δήλωσε ένοχος τη Δευτέρα. Επειδή ήταν ανήλικος, είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο να του επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης.

