ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Το δικαίωμα να προσβάλλεις προστατεύεται»: Ακυρώθηκε καταδίκη για καύση Κορανίου στη Βρετανία

Ο Χαμίτ Τζόσκουν είχε κριθεί ένοχος τον Ιούνιο, αφού έκαψε ένα αντίτυπο του Κορανίου έξω από το τουρκικό προξενείο στο Λονδίνο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Το δικαίωμα να προσβάλλεις προστατεύεται»: Ακυρώθηκε καταδίκη για καύση Κορανίου στη Βρετανία Facebook Twitter
Φωτ: Getty Images
0

Βρετανικό δικαστήριο ανέτρεψε την καταδίκη ενός άνδρα που είχε τιμωρηθεί επειδή έκαψε ένα αντίτυπο του Κορανίου έξω από το τουρκικό προξενείο στο Λονδίνο, κρίνοντας ότι η πράξη του εμπίπτει στην ελευθερία της έκφρασης.

Ο Χαμίτ Τζόσκουν είχε κριθεί ένοχος τον Ιούνιο για διατάραξη της δημόσιας τάξης με θρησκευτικό χαρακτήρα, αφού τον Φεβρουάριο έκαψε το ιερό βιβλίο του Ισλάμ φωνάζοντας συνθήματα όπως «το Ισλάμ είναι θρησκεία της τρομοκρατίας».

Το δικαστήριο του Westminster είχε αποφανθεί ότι οι πράξεις του καθοδηγούνταν από εχθρότητα προς τους μουσουλμάνους, επικαλούμενο προκατειλημμένες δηλώσεις του κατά την ανάκριση. Ο ίδιος υποστήριζε ότι η κριτική του αφορούσε τη θρησκεία και όχι τους πιστούς της.

Η ανατροπή της απόφασης

Την Παρασκευή, το Εφετείο του Southwark ανέτρεψε την καταδίκη, ύστερα από προσφυγή που υποστήριξαν οι οργανώσεις Free Speech Union και National Secular Society.

Ο δικαστής Μπέννεθαν ανέφερε στην απόφασή του ότι, παρότι η καύση του Κορανίου είναι μια πράξη «που πολλοί μουσουλμάνοι βρίσκουν βαθιά προσβλητική», η ελευθερία της έκφρασης «πρέπει να περιλαμβάνει και το δικαίωμα να εκφράζεις απόψεις που προσβάλλουν, σοκάρουν ή ενοχλούν».

Ο Τζόσκουν, ο οποίος έχει κουρδική και αρμενική καταγωγή και ζει στην Αγγλία, δήλωσε μετά την ετυμηγορία: «Ήρθα στη Βρετανία για να μπορώ να μιλάω ελεύθερα για τους κινδύνους του ριζοσπαστικού Ισλάμ. Νιώθω πλέον σίγουρος ότι μπορώ να ενημερώνω το κοινό χωρίς φόβο».

«Δεν εγκρίνω την πράξη, αλλά δεν είναι έγκλημα»

Ο Ρόμπερτ Τζένρικ, υπουργός Δικαιοσύνης των Συντηρητικών που παρευρέθηκε στη δίκη, δήλωσε ότι διαφωνεί με την καύση του Κορανίου, «αλλά δεν πιστεύει πως αποτελεί έγκλημα».

Ο ίδιος και άλλοι υποστήριξαν ότι η αρχική καταδίκη ισοδυναμούσε με την επανεισαγωγή νόμων περί βλασφημίας, οι οποίοι έχουν καταργηθεί στη Βρετανία (στην Αγγλία και Ουαλία από το 2008, στη Σκωτία από το 2021).

Ο Τόμπι Γιανγκ, διευθυντής της Free Speech Union, χαρακτήρισε την απόφαση «μήνυμα ότι ακόμη και οι πιο προσβλητικές αντιθρησκευτικές διαμαρτυρίες πρέπει να είναι ανεκτές». «Αν είχε παραμείνει η καταδίκη», πρόσθεσε, «θα ενθάρρυνε τους φανατικούς να επιβάλλουν τους δικούς τους “νόμους βλασφημίας” μέσω βίας».

Η National Secular Society μίλησε για «σημαντική νίκη υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης», χαρακτηρίζοντας την πράξη του Τζόσκουν «νόμιμη πολιτική διαμαρτυρία».

Εκπρόσωπος της Humanists UK δήλωσε ότι, παρότι η οργάνωση «δεν συμφωνεί με τις προκατειλημμένες απόψεις του κατηγορουμένου για τους μουσουλμάνους», η υπόθεση «ανέδειξε κενά στον νόμο που μπορεί να υπονομεύσουν την προστασία της ελεύθερης έκφρασης».

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι Ευρωπαίοι ακροδεξιοί μιμούνται τον Τραμπ στην «εκστρατεία κατά της Antifa»

Διεθνή / Οι Ευρωπαίοι ακροδεξιοί μιμούνται τον Τραμπ στην «εκστρατεία κατά της Antifa»

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσφέρει νομιμότητα, αφήγημα και συνοχή στη νέα ευρωπαϊκή δεξιά, ενώ γύρω του έχει ήδη στηθεί ένα δίκτυο χρηματοδοτών και δεξαμενών σκέψης που συνθέτουν μια «Maga internationale»
LIFO NEWSROOM
Στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ-Φινλανδίας στην Αρκτική: Κατασκευάζονται 11 νέα παγοθραυστικά

Διεθνή / Στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ-Φινλανδίας στην Αρκτική: Κατασκευάζονται 11 νέα παγοθραυστικά

Οι ΗΠΑ και η Φινλανδία ανακοίνωσαν κοινό σχέδιο για την κατασκευή 11 παγοθραυστικών, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και των συμφερόντων στην Αρκτική, σε μια περίοδο γεωπολιτικής έντασης
LIFO NEWSROOM
ΜΟΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΙΝΔΙΑ

Διεθνή / Η «πρωτεύουσα των απορριμμάτων»: Πώς η ανακύκλωση ρούχων σκοτώνει εργάτες στην Ινδία

Η πόλη Πανιπάτ της Ινδίας, γνωστή ως «πρωτεύουσα της ανακύκλωσης ρούχων», πληρώνει βαρύ τίμημα - Οι εργάτες πνίγονται σε χνούδι και τοξικά λύματα, ενώ οι μικροΐνες καταστρέφουν πνεύμονες και περιβάλλον
LIFO NEWSROOM
Η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα - Γενική επιστράτευση με 7.000 μαχητές στους δρόμους της Γάζας

Διεθνή / Η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα - Γενική επιστράτευση με 7.000 μαχητές στους δρόμους της Γάζας

«Κηρύσσουμε γενική επιστράτευση σε απάντηση στο κάλεσμα του εθνικού και θρησκευτικού καθήκοντος, για να καθαρίσουμε τη Γάζα από παράνομους και συνεργάτες του Ισραήλ» ήταν το μήνυμα που έλαβαν μέλη της οργάνωσης
LIFO NEWSROOM
 
 