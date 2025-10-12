«Το δικαίωμα να προσβάλλεις προστατεύεται»: Ακυρώθηκε καταδίκη για καύση Κορανίου στη Βρετανία

Βρετανικό δικαστήριο ανέτρεψε την καταδίκη ενός άνδρα που είχε τιμωρηθεί επειδή έκαψε ένα αντίτυπο του Κορανίου έξω από το τουρκικό προξενείο στο Λονδίνο, κρίνοντας ότι η πράξη του εμπίπτει στην ελευθερία της έκφρασης.

Ο Χαμίτ Τζόσκουν είχε κριθεί ένοχος τον Ιούνιο για διατάραξη της δημόσιας τάξης με θρησκευτικό χαρακτήρα, αφού τον Φεβρουάριο έκαψε το ιερό βιβλίο του Ισλάμ φωνάζοντας συνθήματα όπως «το Ισλάμ είναι θρησκεία της τρομοκρατίας».

Το δικαστήριο του Westminster είχε αποφανθεί ότι οι πράξεις του καθοδηγούνταν από εχθρότητα προς τους μουσουλμάνους, επικαλούμενο προκατειλημμένες δηλώσεις του κατά την ανάκριση. Ο ίδιος υποστήριζε ότι η κριτική του αφορούσε τη θρησκεία και όχι τους πιστούς της.

Η ανατροπή της απόφασης

Την Παρασκευή, το Εφετείο του Southwark ανέτρεψε την καταδίκη, ύστερα από προσφυγή που υποστήριξαν οι οργανώσεις Free Speech Union και National Secular Society.

Ο δικαστής Μπέννεθαν ανέφερε στην απόφασή του ότι, παρότι η καύση του Κορανίου είναι μια πράξη «που πολλοί μουσουλμάνοι βρίσκουν βαθιά προσβλητική», η ελευθερία της έκφρασης «πρέπει να περιλαμβάνει και το δικαίωμα να εκφράζεις απόψεις που προσβάλλουν, σοκάρουν ή ενοχλούν».

Ο Τζόσκουν, ο οποίος έχει κουρδική και αρμενική καταγωγή και ζει στην Αγγλία, δήλωσε μετά την ετυμηγορία: «Ήρθα στη Βρετανία για να μπορώ να μιλάω ελεύθερα για τους κινδύνους του ριζοσπαστικού Ισλάμ. Νιώθω πλέον σίγουρος ότι μπορώ να ενημερώνω το κοινό χωρίς φόβο».

«Δεν εγκρίνω την πράξη, αλλά δεν είναι έγκλημα»

Ο Ρόμπερτ Τζένρικ, υπουργός Δικαιοσύνης των Συντηρητικών που παρευρέθηκε στη δίκη, δήλωσε ότι διαφωνεί με την καύση του Κορανίου, «αλλά δεν πιστεύει πως αποτελεί έγκλημα».

Ο ίδιος και άλλοι υποστήριξαν ότι η αρχική καταδίκη ισοδυναμούσε με την επανεισαγωγή νόμων περί βλασφημίας, οι οποίοι έχουν καταργηθεί στη Βρετανία (στην Αγγλία και Ουαλία από το 2008, στη Σκωτία από το 2021).

Ο Τόμπι Γιανγκ, διευθυντής της Free Speech Union, χαρακτήρισε την απόφαση «μήνυμα ότι ακόμη και οι πιο προσβλητικές αντιθρησκευτικές διαμαρτυρίες πρέπει να είναι ανεκτές». «Αν είχε παραμείνει η καταδίκη», πρόσθεσε, «θα ενθάρρυνε τους φανατικούς να επιβάλλουν τους δικούς τους “νόμους βλασφημίας” μέσω βίας».

Η National Secular Society μίλησε για «σημαντική νίκη υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης», χαρακτηρίζοντας την πράξη του Τζόσκουν «νόμιμη πολιτική διαμαρτυρία».

Εκπρόσωπος της Humanists UK δήλωσε ότι, παρότι η οργάνωση «δεν συμφωνεί με τις προκατειλημμένες απόψεις του κατηγορουμένου για τους μουσουλμάνους», η υπόθεση «ανέδειξε κενά στον νόμο που μπορεί να υπονομεύσουν την προστασία της ελεύθερης έκφρασης».

Με πληροφορίες από Guardian

