Σουηδία: Πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Ιρακινό που είχε κάψει το κοράνι

Άγνωστοι δράστες πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Ιρακινό που είχε κάψει το κοράνι το 2023, στη Σουηδία.

Ο Ιρακινός Σαλουάν Μομίκα, χριστιανός στο θρήσκευμα, δικαζόταν για υποκίνηση μίσους και σήμερα επρόκειτο να ανακοινωθεί η ποινή του. Το 2023

ο Σαλουάν Μομίκα είχε κάψει και βεβηλώσει το κοράνι προκαλώντας διαδηλώσεις οργής στον μουσουλμανικό κόσμο. Όπως μετέδωσαν τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης, σκοτώθηκε από πυρά σε προάστιο της Στοκχόλμης. Η σουηδική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από σφαίρες χθες το βράδυ.

Δικαστήριο της Στοκχόλμης επρόκειτο να ανακοινώσει σήμερα την απόφασή του για τον Σαλουάν Μομίκα, ο οποίος δικαζόταν με την κατηγορία της υποκίνησης μίσους. Σήμερα ανακοίνωσε ότι θα αναβάλει την έκδοση απόφασης «διότι ένας εκ των κατηγορουμένων απεβίωσε».

BREAKING:



Anti-Islam extremist Salwan Momika, known for burning the Quran several times, was shot dead in Sweden. pic.twitter.com/eyPlUWr0nU — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) January 30, 2025

Η αστυνομία εξηγεί σε ανακοίνωσή της ότι εκλήθη για πυροβολισμούς χθες το βράδυ σε κτίριο προαστίου της Στοκχόλμης όπου ζούσε ο χριστιανός ως προς το θρήσκευμα Ιρακινός. Φθάνοντας στο σημείο η αστυνομία βρήκε «έναν άνδρα τραυματισμένο από σφαίρες και τον μετέφερε στο νοσοκομείο», όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Διεξάγεται έρευνα για φόνο.

Σύμφωνα με σουηδικά μέσα ενημέρωσης, ο Μομίκα βρισκόταν σε ανοικτή γραμμή σε κοινωνικά δίκτυα και η δολοφονία του είναι πιθανόν να έχει βιντεοσκοπηθεί.

Iraqi Activist, Salwan Momika, who frequently burnt Quran to protest against alleged offensive verses, has allegedly been assassinated.



Salwan was reportedly shot dead during a live stream. pic.twitter.com/QBl9Z6Cjpk — Treeni (@TheTreeni) January 30, 2025

Είχε κάψει και βεβηλώσει το Κοράνι το 2023

Τον Αύγουστο ο Μομίκα μαζί με τον Σαλουάν Ναζέμ που τον συνόδευε στις ενέργειές του οδηγήθηκαν σε δίκη «για υποκίνηση κατά εθνοτικής ομάδας» επί τέσσερις φορές το 2023.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο άνδρες βεβήλωσαν το κοράνι και καίγοντάς το, κάνοντας παράλληλα προσβλητικά σχόλια για τους μουσουλμάνους, σε μία περίπτωση έξω από μουσουλμανικό τέμενος της Στοκχόλμης.

🚨🇵🇸🇸🇪 BREAKING: NOTORIOUS Quran-burner Salwan Momika was SHOT DEAD in his home last night. pic.twitter.com/LSTQLPBA1L — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) January 30, 2025

Οι σχέσεις ανάμεσα στην Σουηδία και πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής επιδεινώθηκαν το καλοκαίρι του 2023 εξαιτίας των ενεργειών των δύο ανδρών.

Τον Ιούλιο 2023, ιρακινοί διαδηλωτές επέδραμαν δύο φορές κατά της σουηδικής πρεσβείας στην Βαγδάτη. Στο δεύτερο περιστατικό προκάλεσαν πυρκαγιά στο εσωτερικό της πρεσβείας.

Τον Αύγουστο του ίδιου έτους, η σουηδική υπηρεσία Πληροφοριών Sapo αναβάθμισε το επίπεδο της απειλής στην 4η βαθμίδα της 5βαθμης κλίμακας, αφού οι δημόσιες εκδηλώσεις για την πυρπόληση του κορανίου είχαν μετατρέψει την Σουηδία σε στόχο.

Η σουηδική κυβέρνηση καταδίκασε τις ενέργειες βεβήλωσης του κορανίου υπενθυμίζοντας ωστόσο ότι η ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα του συνέρχεσθαι προστατεύεται από το Σύνταγμα.

Salwan Momika, known to light Qurans on fire in Sweden, has been shot dead. pic.twitter.com/zqRI4THs3r — Rebecca Mistereggen (@RMistereggen) January 30, 2025

Τον Οκτώβριο 2023, σουηδικό δικαστήριο έκρινε κατηγορούμενο ένοχο για υποκίνηση εθνοτικής βίας με την πυρπόληση του κορανίου του 2020. Ηταν η πρώτη καταδικαστική απόφαση αυτού του είδους στην Σουηδία.

Κατά το παρελθόν, η σουηδική δικαιοσύνη έκρινε ότι αυτού του είδους η ενέργεια προστατεύεται από την ελευθερία της έκφρασης, αλλά πλέον μπορεί να θεωρηθεί «υποκίνηση κατά εθνοτικής ομάδας».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ