Παγκόσμια ανησυχία για την Μέση Ανατολή: Εντατικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Δεκάδες αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ εξαπέλυσαν ξανά εντατικούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο, οχυρό της Χεζμπολάχ, την επομένη του βομβαρδισμού ο οποίος αποκεφάλισε επίλεκτη μονάδα του λιβανικού σιιτικού κινήματος, στοιχίζοντας συνολικά τη ζωή σε 37 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων αμάχων.

Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών, η οποία εντείνει τη διεθνή ανησυχία για εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή, εξώθησε τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, τον Νατζίμπ Μικάτι, να ακυρώσει το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετείχε στις εργασίες υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ, καλώντας να «τερματιστούν οι φρικτές σφαγές» που διαπράττονται από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

Παράλληλα, επικαλούμενο την «απρόβλεπτη φύση του συνεχιζόμενου πολέμου», το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε χθες τους Αμερικανούς που βρίσκονται στον Λίβανο να φύγουν το ταχύτερο από τη χώρα, όσο ακόμα είναι «διαθέσιμη» η επιλογή να επιβιβαστούν σε εμπορικές πτήσεις.

Η Χεζμπολάχ (το «Κόμμα του Θεού»), ισχυρός πολιτικός και στρατιωτικός παράγοντας στον Λίβανο, άνοιξε μέτωπο με το γειτονικό Ισραήλ προς «υποστήριξη» της Χαμάς, συμμάχου της, την 8η Οκτωβρίου, την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Rear Admiral Daniel Hagari has said the Israeli military have been "extensively striking" Lebanon this evening, after detecting that Hezbollah was "preparing to fire" towards Israel. https://t.co/074cH5YGYi pic.twitter.com/Yp8cHUNhcg

Ο πόλεμος συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, διανύει πλέον την 352η ημέρα του, και η πολιτική προστασία στη Γάζα ανακοίνωσε πως χθες 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον ακόμη ενός σχολείου των Ηνωμένων Εθνών που είχε μετατραπεί σε κέντρο φιλοξενίας χιλιάδων εκτοπισμένων στον θύλακο.

Το Ισραήλ, που ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, πολλαπλασίασε τις τελευταίες εβδομάδες τα πλήγματα και τις απειλές εναντίον της Χεζμπολάχ, οι ρουκέτες της οποίας εναντίον του βόρειου Ισραήλ —αν και οι περισσότερες ανακοινώνεται πως αναχαιτίζονται— ανάγκασαν δεκάδες χιλιάδες κατοίκους του βορρά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Διατηρώντας τη στρατιωτική πίεση, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες βράδυ πως εξαπέλυσε «επίθεση ευρείας κλίμακας στον νότιο Λίβανο αφού εντόπισε προετοιμασίες για εκτοξεύσεις» ρουκετών εναντίον της ισραηλινής επικράτειας. «Δεκάδες» μαχητικά ενεπλάκησαν και έπληξαν κάπου 180 στόχους, σύμφωνα με το επιτελείο.

Νωρίτερα, ανακοινώθηκε πως στοχοποίησε «χιλιάδες εξέδρες εκτόξευσης» ρουκετών που ήταν «έτοιμες να χρησιμοποιηθούν».Το λιβανικό κίνημα από την πλευρά του ανακοίνωσε πως εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο βόρειο Ισραήλ, «περίπου 90», σύμφωνα με την άλλη πλευρά, που έκανε λόγο για πυρκαγιές και ζημιές.

Ανάμεσα στις εγκαταστάσεις που ανακοινώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες πως στοχοποιήθηκαν από τη Χεζμπολάχ ήταν η αεροπορική βάση Ραμάτ Νταβίντ και στρατιωτική βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Χάιφα, εν είδει πρώτης ανταπόδοσης για τις επιθέσεις με παγιδευμένες συσκευές τηλεπικοινωνιών του κινήματος.

