Έφοδος ισραηλινών δυνάμεων στα γραφεία του Al Jazeera στη Ραμάλα – Διέταξαν κλείσιμο για 45 ημέρες

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera του Κατάρ μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έκαναν έφοδο στο γραφείο του στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου επέδωσαν σε παρόντες εργαζομένους του δικαστική διαταγή η εγκατάσταση να κλείσει για 45 ημέρες.

Στρατιώτης είπε στον παλαιστίνιο δημοσιογράφο Ουάλιντ αλ Ομάρι πως «υπάρχει απόφαση της δικαιοσύνης (του Ισραήλ, η οποία διατάσσει) να κλείσει το Al Jazeera για 45 ημέρες», σκηνή που αναμετέδωσε απευθείας το τηλεοπτικό δίκτυο.

«Σας ζητώ να πάρετε όλες τις κάμερές σας και να αποχωρήσετε από το γραφείο αμέσως», πρόσθεσε ο στρατιώτης. Στα πλάνα που μεταδόθηκαν από το δίκτυο εικονίζονται στρατιωτικοί βαριά οπλισμένοι και με καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Το Al Jazeera τόνισε πως δεν δόθηκε καμιά εξήγηση για τη διαταγή να κλείσει το γραφείο του.

