«Κήρυξη πολέμου» οι επιθέσεις του Ισραήλ, λέει ο ηγέτης της Χεζμπολάχ

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, κατηγόρησε ευθέως το Ισραήλ για τις πρόσφατες επιθέσεις στον Λίβανο, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 37 ατόμων και τον τραυματισμό χιλιάδων.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα, ο Νασράλα χαρακτήρισε τις εκρήξεις σε συσκευές βομβητών και ασυρμάτων ως «έγκλημα πολέμου» και υποστήριξε ότι το Ισραήλ επιχείρησε να προκαλέσει μαζικές δολοφονίες, χωρίς να λάβει υπόψη του αθώους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.

Σύμφωνα με τον Νασράλα, το Ισραήλ στόχευσε περίπου 4.000 παγιδευμένα pager και walkie-talkie, σε επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη και την Τετάρτη. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ τόνισε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις επιδίωκαν μαζικές δολοφονίες, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις ως «Σφαγή της Τρίτης» και «Σφαγή της Τετάρτης». Παράλληλα, επεσήμανε ότι η θεία πρόνοια απέτρεψε ακόμα μεγαλύτερες απώλειες, καθώς ορισμένες συσκευές δεν ενεργοποιήθηκαν.

