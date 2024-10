Diddy: Πάνω από 100 άνθρωποι αναμένεται να τον μηνύσουν

Τα φερόμενα ως θύματα του Diddy, που θα καταθέσουν εναντίον του στο δικαστήριο, λέγεται ότι θα ξεπεράσουν τα 100.

Το BBC μετέφερε τους ισχυρισμούς του δικηγόρου, Τόνι Μπούζμπι, ο οποίος εμφανίστηκε σίγουρος ότι ο Diddy ή Σον Κομπς, θα δεχτεί κι άλλες μηνύσεις για σεξουαλική επίθεση, βιασμό και σεξουαλική εκμετάλλευση.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα που σκοπεύουμε να κυνηγήσουμε επιθετικά. Θα κάνουμε ενδελεχή έρευνα για να βρούμε όλα τα εν δυνάμει υπεύθυνα μέρη, για να συμπεριλάβουμε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετείχε ή επωφελήθηκε από αυτή την εξωφρενική συμπεριφορά» δήλωσε ο δικηγόρος, όσο ο ράπερ εξακολουθεί να αρνείται όλα τα ποινικά αδικήματα που του καταλογίζονται.

Μόλις πριν λίγες ημέρες, ο Diddy κατηγορήθηκε ότι νάρκωσε και κακοποίησε σεξουαλικά μια γυναίκα, σε μια από τις πρόσφατες αγωγές που κατατέθηκαν στη Νέα Υόρκη. Ο Κομπς συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό ομοσπονδιακή κράτηση, αντιμετωπίζοντας ποινικές κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για εκβιασμό και σωματεμπορία.

More than 100 people to sue Sean 'Diddy' Combs alleging rape, assault and sexual exploitation, says lawyer representing accusers https://t.co/Sc6qpwSQJZ