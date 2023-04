Διαρροή εγγράφων στο Πεντάγωνο: Συνελήφθη o 21χρονος Τζακ Τεϊσέιρα- Βίντεο από τη σύλληψη

Σε συνέχεια της πληροφορίας του εντοπισμού του φερόμενου ως υπεύθυνου της διαρροής εγγράφων στο Πεντάγωνο πριν από λίγη ώρα το FBI ανακοίνωσε πως προχώρησε στη σύλληψή του.

Πρόκειται για έναν 21χρονο, μέλος του τομέα πληροφοριών της Εθνοφρουράς Αεροπορίας της Μασαχουσέτης, ο οποίος νωρίτερα αναγνωρίστηκε ως ο αρχηγός μιας διαδικτυακής ομάδας στην οποία διέρρευσαν άκρως απόρρητα έγγραφα του Πενταγώνου.

Ο Τζακ Τεϊσέιρα, μέλος της Εθνοφρουράς και επικεφαλής της ομάδας συνομιλίας Thug Shaker Central στο Discord, κατονομάστηκε από τους New York Times και από πολλά μέσα ενημέρωσης ως ένας από τους άνδρες που θα μπορούσαν να βρίσκονται πίσω από μία από τις μεγαλύτερες παραβιάσεις της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία.

Μετά από αυτά το FBI ανακοίνωσε πως προχώρησε σε μια σύλληψη για τη διαρροή των διαβαθμισμένων εγγράφων του Πενταγώνου και συνεχίζει την επιχείρηση επιβολής του νόμου στο Νορθ Ντάιτον της Μασαχουσέτης, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

US Attorney Garland says Jack Texeira has been arrested in connection with transmission of classified defense information pic.twitter.com/fXGjiivWZc

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ταξίαρχος Πατ Ράιντερ, λίγο νωρίτερα χαρακτήρισε τη διαρροή αυτή «προμελετημένη εγκληματική ενέργεια». Παρέπεμψε τους δημοσιογράφους, για περισσότερες διευκρινίσεις, στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με την Washington Post, ο νεαρός είχε νόμιμη πρόσβαση στα 300 έγγραφα που φωτογράφισε.

21-year-old Massachusetts Air National Guard member Jack Teixeira has been arrested for leaking classified Pentagon Documents. How did a 21-year-old national guard member come in contact with classified documents in the first place?

pic.twitter.com/G3i07uD5tC