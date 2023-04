Διαρροή εγγράφων στο Πεντάγωνο: Μέλος της Εθνοφρουράς Αεροπορίας ο 21χρονος ύποπτος

Ένας 21χρονος, μέλος του τομέα πληροφοριών της Εθνοφρουράς Αεροπορίας της Μασαχουσέτης, αναγνωρίστηκε ως ο αρχηγός μιας διαδικτυακής ομάδας στην οποία διέρρευσαν άκρως απόρρητα έγγραφα του Πενταγώνου.

Ο Τζακ Τεϊσέιρα, μέλος της Εθνοφρουράς και επικεφαλής της ομάδας συνομιλίας Thug Shaker Central στο Discord, κατονομάστηκε από τους New York Times και από πολλά μέσα ενημέρωσης ως ένας από τους άνδρες που θα μπορούσαν να βρίσκονται πίσω από μία από τις μεγαλύτερες παραβιάσεις της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία.

Μάλιστα αναφέρεται πως θα μπορούσε να συλληφθεί ακόμη και σήμερα και οι ομοσπονδιακές αρχές θα μπορούσαν να ερευνήσουν το σπίτι του, σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές.

Αναλυτικότερα, ο επικεφαλής της διαδικτυακής ομάδας στην οποία διέρρευσαν διαβαθμισμένα έγγραφα του Πενταγώνου είναι μέλος της Εθνοφρουράς Αεροπορίας της Μασαχουσέτης, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη συνεντεύξεις και έγγραφα τα οποία εξέτασε. Ο ύποπτος ονομάζεται Τζακ Τεϊσέιρα, 21 ετών, και ήταν ο επικεφαλής του Thug Shaker Central, μιας διαδικτυακής ομάδας με 20-30 μέλη, τα οποία μοιράζονταν την αγάπη τους για τα όπλα, ρατσιστικά μιμίδια και βιντεοπαιχνίδια.

The national guardsman, whose name is Jack Teixeira, oversaw a private online group named Thug Shaker Central, where about 20 to 30 people, mostly young men and teenagers, came together over a shared love of guns, racist online memes and video games. https://t.co/e1fQaWL6OX