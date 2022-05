«Δεν θα υποχωρήσουμε»- Billie Eilish, Αριάνα Γκράντε, Μάιλι Σάιρους στους δεκάδες σταρ υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση

«Δεν θα πάμε πίσω και δεν θα υποχωρήσουμε». Αυτή τη δήλωση υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση υπογράφουν δεκάδες καλλιτέχνες.

Η Billie Eilish, η Megan Thee Stallion, η Αριάνα Γκράντε, η Ολίβια Ροντρίγκο, η Σελίνα Γκόμεζ, η Κένταλ Τζένερ και η Μάιλι Σάιρους είναι ανάμεσα στους σταρ τα ονόματα των οποίων περιελάμβανε ολοσέλιδη καταχώρηση της οργάνωσης Planned Parenthood που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή στους New York Times.

Ανάμεσα στους υπογράφοντες ήταν και άνδρες, μεταξύ άλλων ο Σον Μέντες, ο Φινέας Ο’ Κόνελ και ο Τόμας Ντόχερτι. Σήμερα έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ, με το σύνθημα «Bans Off Our Bodies» (οι απαγορεύσεις μακριά από τα σώματά μας», μετά τη διαρροή σχεδίου γνωμοδότησης του Ανώτατου Δικαστηρίου, σύμφωνα με το οποίο η πλειοψηφία του είναι έτοιμη να ανατρέψει την απόφαση του 1973 με την οποία έγινε συνταγματικό δικαίωμα ο τερματισμός της κύησης.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο σχεδιάζει να αναιρέσει την υπόθεση Ρόου εναντίον Γουέιντ, στερώντας το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση. Η δύναμή μας να σχεδιάζουμε το μέλλον μας και να ελέγχουμε το ίδιο το σώμα μας εξαρτάται από τη δυνατότητά μας να έχουμε πρόσβαση σε σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της άμβλωσης», αναφέρει η καταχώρηση που περιλαμβάνει τα ονόματα δεκάδων διάσημων.

«Είμαστε καλλιτέχνες, δημιουργοί. Είμαστε η νέα γενιά που μπαίνει στην εξουσία. Τώρα μας κλέβουν τη δύναμή μας. Δεν θα πάμε πίσω και δεν θα υποχωρήσουμε», υπογραμμίζεται ακόμη.

Ariana Grande, Megan Thee Stallion, Billie Eilish, Demi Lovato, Selena Gomez, Olivia Rodrigo and more signed a ‘Bans Off Our Bodies’ ad in support of abortion rights in the US. pic.twitter.com/1ucjfvzAiu