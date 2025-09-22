«Δεν θα σιωπήσουμε»: Ο Οζγκιούρ Οζέλ επανεξελέγη πρόεδρος του CHP και προκαλεί την κυβέρνηση Ερντογάν

Ανήμερα των γενεθλίων του, σε μια περίοδο γεμάτη πολιτικές αναταράξεις στην Τουρκίας και δικαστικές περιπλοκές, ο Οζγκιούρ Οζέλ επανεξελέγη πρόεδρος των κεμαλιστών του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), της Αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, στο 22ο Έκτακτο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα.

Η εκλογή του, στο τιμόνι του παλαιότερου κόμματος της Τουρκίας, που συνέπεσε με τα γενέθλιά του, αποτελεί την τρίτη συνεχόμενη φορά που τα μέλη του κόμματος τον εμπιστεύονται στην κορυφή της αντιπολίτευσης.

Η διαδικασία, αν και φαινομενικά τυπική, κρύβει βαθιές πολιτικές προεκτάσεις: το CHP επέλεξε να κινηθεί γρήγορα και να δώσει απάντηση σε μια δικαστική υπόθεση που απειλούσε να ανατρέψει τη νομιμότητα της προηγούμενης εκλογής του Οζέλ το 2023.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 1.127 αντιπρόσωποι είχαν δικαίωμα ψήφου. Από αυτούς, 917 συμμετείχαν στη διαδικασία, με τα 835 έγκυρα ψηφοδέλτια να πηγαίνουν όλα στον Οζγκιούρ Οζέλ. Η ψηφοφορία ήταν ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο, καθώς καμία άλλη υποψηφιότητα δεν κατατέθηκε. Η εικόνα αυτή δείχνει μια σπάνια ενότητα στο εσωτερικό της CHP, ειδικά σε μια εποχή που η τουρκική αντιπολίτευση βρίσκεται υπό πίεση. Το Συνέδριο λειτούργησε όχι μόνο ως διαδικαστική επανεκλογή αλλά και ως πολιτική απάντηση σε εκείνους που επιχειρούν να αμφισβητήσουν την ηγεσία του κόμματος.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τουρκία: Η δίκη που μπορεί να ανατρέψει το πολιτικό σκηνικό

Η δικαστική απειλή προς το CHP και ο «νομικός ελιγμός»

Το φόντο αυτής της επανεκλογής είναι μια ανοιχτή δικαστική υπόθεση. Ένα δικαστήριο της Άγκυρας είχε πρόσφατα αποφασίσει την παράταση της εξέτασης προσφυγής που αμφισβητούσε την εκλογή του Οζέλ τον Νοέμβριο του 2023, επικαλούμενη παρατυπίες και νοθεία.

Η ηγεσία του CHP ερμήνευσε αυτή την εξέλιξη ως πολιτική προσπάθεια να αποδυναμωθεί η αντιπολίτευση. Με τη διοργάνωση του Συνεδρίου και την καθαρή, χωρίς αμφισβήτηση επανεκλογή του Οζέλ, το κόμμα επιδιώκει να «σβήσει» τη βάση της δικαστικής διαμάχης και να αποτρέψει πιθανές νομικές παρεμβάσεις στο εσωτερικό του.

Έμπειροι αναλυτές σημειώνουν ότι πρόκειται για έναν «νομικό και τεχνικό χειρισμό», που δείχνει την αποφασιστικότητα της CHP να διατηρήσει την ηγεσία της ανεξάρτητα από τις πιέσεις που ασκεί η κυβέρνηση.

Facebook Twitter φωτ.: EPA

Οι δηλώσεις του αρχηγού του CHP και η κριτική της κυβέρνησης της Τουρκίας

Στην ομιλία του, ο Οζέλ παρουσίασε την επανεκλογή του ως μήνυμα αντίστασης απέναντι στις πιέσεις. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί «τη δικαιοσύνη ως όπλο» για να περιορίσει την αντιπολίτευση, ενώ χαρακτήρισε το Συνέδριο «ιστορική απάντηση» σε αυτές τις μεθοδεύσεις.«Δεν θα αφήσουμε κανέναν να σφετεριστεί τη βούληση του λαού. Το CHP θα σταθεί όρθιο, ενωμένο και αποφασισμένο, γιατί η Τουρκία αξίζει μια πραγματική δημοκρατία», τόνισε.

Με τον τρόπο αυτόν, ο Οζέλ επιδίωξε να ενισχύσει την εικόνα του ως ηγέτη που δεν λυγίζει κάτω από την πίεση και να στείλει μήνυμα συσπείρωσης προς τα μέλη και τους ψηφοφόρους της αντιπολίτευσης.

Η επανεκλογή Οζέλ δεν έμεινε αναπάντητη από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο σύμβουλος επικοινωνίας του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Μπουρχανετίν Ντουράν, χαρακτήρισε τις τελευταίες δηλώσεις του Οζέλ «ξεκάθαρη απώλεια λογικής», κατηγορώντας τον ότι με τις θέσεις του βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας, ιδιαίτερα στην εξωτερική πολιτική.

Η δήλωση αυτή αντικατοπτρίζει το διαρκές κλίμα έντασης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, όπου κάθε πολιτική κίνηση του CHP γίνεται αντικείμενο έντονης κριτικής και πόλωσης.

Τουρκία: Η εικόνα της αντιπολίτευσης σήμερα

Το CHP, το παλαιότερο κόμμα της Τουρκίας με ρίζες στον Κεμάλ Ατατούρκ, αποτελεί τη βασική δύναμη της κοσμικής αντιπολίτευσης απέναντι στον Ερντογάν και το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP).

Παρά τις επιτυχίες σε τοπικές εκλογές, όπου δήμαρχοι της αντιπολίτευσης κέρδισαν μεγάλους δήμους όπως η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη, το CHP αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες να κεφαλαιοποιήσει αυτές τις νίκες σε εθνικό επίπεδο.

Η ηγεσία του Οζέλ επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητα του κόμματος, δίνοντάς του μια πιο κοινωνική και νεανική εικόνα. Ωστόσο, η πολιτική πίεση, οι εσωτερικές αντιθέσεις και κυρίως οι δικαστικές παρεμβάσεις δημιουργούν διαρκή εμπόδια.

Facebook Twitter φωτ.: EPA

Γιατί η επανεκλογή έχει σημασία για την πολιτική στην Τουρκία

Η νέα εντολή που έλαβε ο Οζγκιούρ Οζέλ δεν είναι απλώς ένα τυπικό βήμα. Σηματοδοτεί:

Ενότητα – Σε μια περίοδο κρίσης, το CHP δείχνει συσπείρωση γύρω από την ηγεσία του. Αντίσταση – Η απόφαση να γίνει συνέδριο παρά τις πιέσεις δείχνει διάθεση αντίστασης απέναντι στις δικαστικές και κυβερνητικές παρεμβάσεις. Στρατηγική – Ο Οζέλ επενδύει σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που θέλει το CHP παρόν σε όλες τις μεγάλες μάχες, από τις τοπικές μέχρι τις εθνικές εκλογές.

Η επανεκλογή, λοιπόν, δεν αφορά μόνο την επιβίωση ενός ηγέτη αλλά και τη δυνατότητα της τουρκικής αντιπολίτευσης να διατηρήσει τη φωνή της σε ένα ολοένα και πιο αυταρχικό πολιτικό περιβάλλον.

Ο Οζγκιούρ Οζέλ έχει μπροστά του μια σειρά δύσκολων αποστολών:

Ανασυγκρότηση της βάσης : Να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη ψηφοφόρων που νιώθουν απογοητευμένοι μετά τις ήττες του παρελθόντος.

: Να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη ψηφοφόρων που νιώθουν απογοητευμένοι μετά τις ήττες του παρελθόντος. Αντιμετώπιση του Ερντογάν : Να παρουσιάσει μια πειστική εναλλακτική απέναντι σε έναν πρόεδρο που εξακολουθεί να κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή.

: Να παρουσιάσει μια πειστική εναλλακτική απέναντι σε έναν πρόεδρο που εξακολουθεί να κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή. Αποφυγή διχασμών : Να κρατήσει ενωμένο το κόμμα, που στο παρελθόν έχει πληγεί από εσωτερικές συγκρούσεις.

: Να κρατήσει ενωμένο το κόμμα, που στο παρελθόν έχει πληγεί από εσωτερικές συγκρούσεις. Αντοχή στις πιέσεις: Να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο νέων δικαστικών και πολιτικών παρεμβάσεων.

Η επανεκλογή του Οζγκιούρ Οζέλ στην ηγεσία της CHP δεν αποτελεί απλώς μια εσωκομματική διαδικασία· είναι ένας κρίσιμος σταθμός για το μέλλον της τουρκικής αντιπολίτευσης. Δείχνει ότι, παρά τις πιέσεις, το κόμμα παραμένει όρθιο και ενωμένο, έτοιμο να συνεχίσει τον αγώνα του απέναντι σε μια πανίσχυρη και αυταρχική κυβέρνηση.

Το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι αν η ενότητα αυτή μπορεί να μετουσιωθεί σε πραγματική πολιτική δύναμη ικανή να αλλάξει τις ισορροπίες στην Τουρκία.