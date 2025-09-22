ΔΙΕΘΝΗ
Τουρκία: Η δίκη που μπορεί να ανατρέψει το πολιτικό σκηνικό

Κρίσιμη δικαστική διαμάχη που απειλεί να ακυρώσει το πιο σημαντικό συνέδριο του CHP, προκαλώντας πολιτική αναταραχή και ενδεχόμενη επαναφορά του Κιλιτσντάρογλου στην ηγεσία

Πέτρος Κράνιας
Πέτρος Κράνιας
Τουρκία: Η δίκη που μπορεί να ανατρέψει το πολιτικό σκηνικό - Το μέλλον του CHP κρέμεται από μια κλωστή
Ο Οζγκούρ Οζέλ, ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της Τουρκίας (CHP), με τη γυναίκα του Εκρέμ Ιμάμογλου, Ντιλέκ και τον δήμαρχο Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, χαιρετούν τους υποστηρικτές τους κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης του κόμματος στην Άγκυρα / φωτ: ΕΡΑ
0

Η τουρκική πολιτική σκηνή παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια σημαντική δικαστική υπόθεση που αφορά το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, την Κοινοβουλευτική Δημοκρατική Λαϊκή Κόμμα (CHP).

Πρόκειται για τη δίκη που έχει ανοίξει σχετικά με το 38ο Τακτικό και 21ο Έκτακτο Συνέδριο του κόμματος, τα οποία πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2023 και το 2025 αντίστοιχα. Η απόφαση της δίκης αυτής αναμένεται να έχει καθοριστικές επιπτώσεις για το μέλλον και τη σταθερότητα του πολιτικού αυτού φορέα στη χώρα.

Το δικαστήριο, τη Δευτέρα, αποφάσισε να αναβληθεί η δίκη για τις 24 Οκτωβρίου, όταν και πάλι αναμένεται αναβολή ης δίκης.

Το υπόβαθρο του θέματος της ηγεσίας του CHP

Το CHP, ως ένα από τα παλαιότερα κόμματα της Τουρκίας, έχει ζήσει πρόσφατα μια σειρά κρίσεων που οδήγησαν στην αμφισβήτηση της νομιμότητας των εσωκομματικών διαδικασιών του. Το 38ο Τακτικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2023, ενώ το 21ο Έκτακτο τον Απρίλιο του 2025 στο πλαίσιο ανανέωσης της ηγεσίας και οργάνων. Ηδη από τις αρχές του 2025, ξεκίνησαν προσφυγές στο δικαστήριο με αιτήματα για ακύρωση αυτών των συνεδρίων. Οι κατά καιρούς αμφισβητήσεις βασίζονται σε ισχυρισμούς για παραβάσεις του καταστατικού και αμφισβητούμενες διαδικασίες κατά τη διάρκεια των συνεδρίων.

Η δίκη εκδικάζεται στο Ειρηνοδικείο της Άγκυρας, όπου συγκεντρώθηκε φάκελος που περιλαμβάνει όλα τα αιτήματα ακύρωσης, ενώ οι ακροάσεις που γίνονται σταδιακά συγκεντρώνουν την προσοχή λόγω της σημασίας τους για τη σταθερότητα του CHP. Η τελευταία συνεδρίαση έγινε με τη παρουσία νομικών εκπροσώπων του κόμματος και των ενδιαφερόμενων μερών. Στο πλαίσιο της υπόθεσης έχουν ζητηθεί τμήματα εγγράφων όπως λίστες συμμετοχής, πρωτόκολλα και το καταστατικό του κόμματος.

Μάλιστα, η υπόθεση αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της κήρυξης «απόλυτης ακυρότητας» (mutlak butlan) των συνεδρίων, μια απόφαση με εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και σε ακύρωση των εκλεγμένων οργάνων και άρα σε πολιτική αναταραχή. Στην περίπτωση αυτή, τίθεται και το ερώτημα για το αν θα επιστρέψει στην ηγεσία ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, πρώην πρόεδρος του CHP, ο οποίος είχε αποχωρήσει μετά τα πρόσφατα συνέδρια.

Η στάση της ηγεσίας του CHP

Ο νυν πρόεδρος του CHP, Οζγκούρ Οζέλ, έχει πάρει ξεκάθαρη θέση υπέρ της νομιμότητας των διαδικασιών, επισημαίνοντας ότι το έκτακτο συνέδριο του Απριλίου 2025 πραγματοποιήθηκε για να αποτραπεί η τοποθέτηση διορισμένου διαχειριστή (kayyum) στο κόμμα. Ο ίδιος έχει προσθέσει πως το συνέδριο έγινε με πλήρη σεβασμό στις διαδικασίες και ότι η μάζωξη υπογραφών από τους αντιπάλους (πάνω από 1000 υπογράφοντες) για ακύρωση της διαδικασίας δεν περιλαμβάνει βασικούς φυσικούς εκπροσώπους του κόμματος, όπως βουλευτές ή μέλη του ανώτατου οργάνου.

Παράλληλα, ο Οζέλ αναφέρθηκε στην ανάγκη για επανεκκίνηση των περιφερειακών συνεδρίων ώστε να ολοκληρωθεί μια νομικά ακέραιη και ομαλή οργανωτική διαδικασία, η οποία έχει νέες ημερομηνίες με στόχο τον Νοέμβριο 2025. Υποστήριξε επίσης ότι το νέο έκτακτο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 21 Σεπτεμβρίου 2025, παρά τις προσπάθειες ανατροπής.

Πιθανές επιπτώσεις και πολιτικές ανακατατάξεις στο CHP

Η δικαστική απόφαση που αναμένεται σύντομα είναι κρίσιμη όχι μόνο για το εσωτερικό του CHP αλλά και για το πολιτικό τοπίο της Τουρκίας συνολικά. Αν αποφασιστεί «απόλυτη ακυρότητα», τότε το κόμμα θα βρεθεί αντιμέτωπο με πρωτοφανείς προκλήσεις, καθώς οι μη έγκυρες συνεδριάσεις θα θέσουν εν αμφιβόλω την εξουσία της σημερινής ηγεσίας και ενδεχομένως θα ανοίξουν το δρόμο για επανεμφάνιση παλιότερων ηγετικών μορφών, όπως ο Κιλιτσντάρογλου.

Από την άλλη πλευρά, μια απόφαση που θα διατηρήσει το κύρος των εκλογών και του συνεδρίου θα εδραιώσει τη θέση του Οζέλ και θα δώσει στο CHP τη δυνατότητα να προχωρήσει μπροστά με ανανεωμένες δομές, προετοιμάζοντάς το για τις προσεχείς εθνικές εκλογές.

Το 2025 αποδεικνύεται έτος ορόσημο για το CHP και τον πολιτικό βίο της Τουρκίας, με το δικαστικό σώμα να κρατά στα χέρια του το "κλειδί" της νομιμότητας ενός από τα σημαντικότερα κόμματα της χώρας. Η κρίσιμη δίκη για το συνέδριο του CHP καλεί όλα τα μέρη σε νηφαλιότητα και σεβασμό στη δικαιοσύνη, καθώς το πολιτικό μέλλον του κόμματος - και ενδεχομένως της τουρκικής αντιπολίτευσης - εξαρτάται από την έκβαση της.

