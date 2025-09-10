Τουρκία: Έτοιμος για επιστροφή ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου - Κρίση τους κεμαλιστές

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, πρώην πρόεδρος του κεμαλικού Δημοκρατικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, ενδέχεται τελικά να υλοποιήσει την εκλογική του υπόσχεση του 2023.

Πηγές κοντά στον 76χρονο Τούρκο πολιτικό ανέφεραν στα τουρκικά μέσα αυτήν την εβδομάδα ότι είναι έτοιμος να αναλάβει το κόμμα, εάν η επόμενη ακρόαση καθορίσει ότι η προεδρία του νυν ηγέτη, Οζγκιούρ Οζέλ, ακυρώνεται.

Η ανησυχητική σιωπή του Κιλιτσντάρογλου απέναντι στην κρίση που πλήττει το παλαιότερο κόμμα της Τουρκίας εξόργισε ορισμένους υποστηρικτές, όπως τον Αλί Μαχίρ Μπασαρίρ, αντιπρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του CHP. Σε σχόλιά του σχετικά με τον διορισμό δικαστικά ορισμένου ονόματος στο παράρτημα του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη μετά από μήνυση για αγορά ψήφων, ο Μπασαρίρ δήλωσε στην φίλα προσκειμενη στην αντιπολίτευση τηλεόραση Sözcü TV ότι ήταν απογοητευμένος που ο Κιλιτσντάρογλου δεν αντέδρασε στις φήμες.

Μέσα στην αναταραχή του CHP και η στάση του Κιλιτσντάρογλου

Το CHP είχε αγνοήσει την απόφαση του δικαστηρίου για την απομάκρυνση του Οζγκιούρ Τσελίκ ως επικεφαλής του παραρτήματος στην Κωνσταντινούπολη, μετά από κατηγορίες πρώην μελών ότι εμπλέκεται σε απάτη για να κερδίσει τις εκλογές του 2023. Όταν ο Γκιουρσέλ Τεκίν, πρώην αντιπρόεδρος του Κιλιτσντάρογλου, διορίστηκε ως διαχειριστής μετά την αναστολή του Τσελίκ, υποστηρικτές του CHP προσπάθησαν να καταλάβουν τα γραφεία του κόμματος, προκαλώντας συγκρούσεις με τα ΜΑΤ. Το CHP υποστηρίζει ότι η δικαστική απόφαση έχει πολιτικά κίνητρα, αλλά απέκλεισε επίσης γρήγορα τον Τεκίν από το κόμμα.

Η επόμενη και πιθανώς τελική ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 15 Σεπτεμβρίου. Ένα δικαστήριο θα αποφασίσει αν ο Οζγκιούρ Οζέλ και οι συνεργάτες του συνωμότησαν για την αγορά ψήφων εκπροσώπων στην εκλογή του Νοεμβρίου 2023, όταν εκλέχθηκε ηγέτης του κόμματος.

Ο Κιλιτσντάρογλου είχε προηγουμένως δηλώσει ότι ενδέχεται να αναλάβει τον ρόλο του διαχειριστή εάν ο Οζέλ ανασταλεί λόγω των παραπόνων πρώην εκπροσώπων του CHP, που ισχυρίζονταν ότι τους προσφέρθηκαν χρήματα ή θέσεις εργασίας για να ψηφίσουν υπέρ του Οζέλ. Ο Τεκίν είχε την ίδια στάση με τον Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος φέρεται να είπε ότι δεν θα επέτρεπε σε κάποιον εκτός του CHP να διοικεί το κόμμα ως διαχειριστής.

Μπόρις Τζόνσον… όχι, Κιλιτσντάρογλου στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αναταραχής

Τα σχόλια του Μπασαρίρ την Τρίτη το βράδυ και πολλές αναφορές στα μέσα ενημέρωσης δείχνουν ότι ο Κιλιτσντάρογλου ξεκαθάρισε τη θέση του μέσα στην τρέχουσα αναταραχή του CHP. «Περίμενα ότι ο Κιλιτσντάρογλου θα έστελνε τουλάχιστον ένα tweet κατά των διαχειριστών για την Κωνσταντινούπολη», δήλωσε με δάκρυα ο Μπασαρίρ σε τηλεοπτική συνέντευξη. «Αυτό περίμενα από αυτόν, αλλά τις τελευταίες τρεις ημέρες δεν είπε ούτε λέξη», πρόσθεσε.

Ο δημοσιογράφος Μπαρίς Τερκόλου ανέφερε ότι ο Κιλιτσντάρογλου σκοπεύει να διοικήσει το CHP ως διαχειριστής και μπορεί ακόμη να ακυρώσει το συνέδριο της 21ης Σεπτεμβρίου που είχε προγραμματίσει η διοίκηση Οζέλ. Το έκτακτο συνέδριο είχε προγραμματιστεί ως προφύλαξη για την πιθανή απώλεια της θέσης του Οζέλ μετά από ενδεχόμενη δικαστική απόφαση και θα επανέφερε τον Οζέλ στην ηγεσία του CHP ακόμη κι αν η προηγούμενη ψηφοφορία ακυρωθεί. Ο Τερκόλου δήλωσε ότι ο Κιλιτσντάρογλου πιστεύει ότι υπήρξαν παρατυπίες στις εκλογές του 2023 που έχασε από τον Οζέλ.

Σύμφωνα με πηγές της εφημερίδας Sabah, η νυν διοίκηση έχει λάβει κάθε μέτρο για να καθυστερήσει ή να περιπλέξει τη νομική διαδικασία, ενώ τα ΜΜΕ που υποστηρίζουν το κόμμα ξεκίνησαν καμπάνια δυσφήμισης κατά του Κιλιτσντάρογλου. Υπάρχουν επίσης φήμες ότι το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει προσωρινή απόφαση πριν τις 15 Σεπτεμβρίου, γεγονός που αυξάνει την ένταση στο κόμμα.

Την ίδια στιγμή, ο Οζέλ αναμένεται να πραγματοποιήσει συγκέντρωση στην Πλατεία Ανατολίας της Άγκυρας την Κυριακή, μία ημέρα πριν την ακρόαση, εστιάζοντας σε θέματα «αντίστασης» και «αγώνα».