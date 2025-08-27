ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Δασμοί Τραμπ 50% στις εισαγωγές από την Ινδία – Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος με Ρωσία στο παρασκήνιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς 50% στις περισσότερες εισαγωγές από την Ινδία, τιμωρώντας το Νέο Δελχί για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου - Σοκ για την ινδική οικονομία, κίνδυνοι για τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: EPA
Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς 50% στις περισσότερες εισαγωγές από την Ινδία, υλοποιώντας την απειλή του να τιμωρήσει μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου για τις αγορές φθηνού ρωσικού πετρελαίου.

Οι νέοι δασμοί, που τέθηκαν σε ισχύ λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (ώρα Ουάσιγκτον), αναμένεται να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στην ινδική οικονομία και να διαταράξουν περαιτέρω τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Ήδη από τις αρχές του μήνα είχαν τεθεί σε ισχύ δασμοί 25% στα ινδικά προϊόντα, όμως ο Τραμπ ανακοίνωσε τον διπλασιασμό τους, κατηγορώντας το Νέο Δελχί ότι με τις αγορές ρωσικού πετρελαίου χρηματοδοτεί έμμεσα τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.

Η Ουάσιγκτον είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγικός εταίρος της Ινδίας, με εισαγωγές αξίας 87,3 δισ. δολαρίων το 2023. Πλέον όμως, βασικοί τομείς όπως τα υφάσματα, τα κοσμήματα και τα θαλασσινά κινδυνεύουν από μείωση παραγγελιών, καθώς «με δασμούς 50% είναι σχεδόν αδύνατο να εξάγεις», όπως τόνισε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Goldman Sachs για την Ινδία.

Αντίθετα, προϊόντα όπως τα smartphones εξαιρούνται προσωρινά, ενώ το 30% των εξαγωγών, κυρίως φαρμακευτικά και καύσιμα, παραμένουν αδασμολόγητα.

Στην Ινδία, η κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι εμφανίζεται ανυποχώρητη, δηλώνοντας πως δεν θα σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν αποκλειστικά τα προϊόντα «Made in India».

Παράλληλα, οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι αν οι δασμοί παραμείνουν, η ανάπτυξη του ΑΕΠ της Ινδίας μπορεί να πέσει κάτω από το 6%. Ήδη, οι Ινδοί κατασκευαστές υφασμάτων σε Τιρουπούρ, Δελχί και Σουράτ ανέστειλαν την παραγωγή λόγω απώλειας ανταγωνιστικότητας έναντι χωρών όπως η Κίνα, το Βιετνάμ και η Ταϊλάνδη.

Το ινδικό χρηματιστήριο κατέγραψε πτώση 1% ενόψει των ανακοινώσεων, ενώ αναλυτές προειδοποιούν πως το μεγαλύτερο θύμα μπορεί να είναι η εμπιστοσύνη στις σχέσεις Ουάσιγκτον – Νέου Δελχί.

Ο υπουργός Εξωτερικών Σ. Τζαϊσανκάρ χαρακτήρισε τις αμερικανικές απαιτήσεις «αδικαιολόγητες και παράλογες», κατηγορώντας τη Δύση για υποκρισία, καθώς η Ευρώπη συνεχίζει το εμπόριο με τη Ρωσία.

Η Ινδία στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς τη Ρωσία και την Κίνα, ενώ οι πιθανότητες για εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ φαίνεται να απομακρύνονται.

Με πληροφορίες από Guardian

