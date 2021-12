Στην απόλυση 900 εργαζομένων της Better.com προχώρησε η εταιρεία που δραστηριοποιείται στα στεγαστικά δάνεια, με τον διευθύνοντα σύμβουλο, Vishal Garg, να ενημερώνει τους υπαλλήλους της μέσω μίας κλήσης Zoom που κράτησε μόνο τρία λεπτά.

Ο Ινδο-αμερικανός επιχειρηματίας επικαλέστηκε ως λόγο απόλυσης τη μειωμένη αποδοτικότητα και τη μειωμένη παραγωγικότητα τους, με τον τρόπο της απομάκρυνσης και της ανακοίνωσης στους πρώην εργαζομένους να προκαλεί «θύελλα» αντιδράσεων στα social media.

«Εάν συμμετέχετε σε αυτή την κλήση, τότε βρίσκεστε στην άτυχη ομάδα, η οποία πρόκειται να απολυθεί. Η απασχόλησή σας εδώ σταματάει αυτή την στιγμή» ακούγεται να λέει ο Garg, σύμφωνα με βίντεο που διέρρευσε.

Όπως αναφέρει το CNN, ο αριθμός των υπαλλήλων που απομακρύνθηκαν από την εταιρεία ισούται με το 9%.

Ένας από τους εργαζόμενους, ο οποίος έχασε τη δουλειά του λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, βιντεοσκόπησε την ομαδική κλήση και τη δημοσίευσε στα social media.

Vishal Garg: “I wish I didn’t have to lay off 900 of you over a zoom call but I’m gonna lay y’all off right before the holidays lmfaooo”pic.twitter.com/6bxPGTemEG