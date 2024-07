Βυθίστηκε δεξαμενόπλοιο που μετέφερε 1,4 εκατ. λίτρα πετρελαίου ανοικτά της Μανίλας

Ανατράπηκε και βυθίστηκε το πρωί της Πέμπτης ανοικτά της Μανίλας, δεξαμενόπλοιο που μετέφερε 1,4 εκατομμύριο λίτρα πετρελαίου.

Το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου Terra Nova υπό σημαία Φιλιππίνων, σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης, περίπου επτά χιλιόμετρα από τη Λιμάι, απέναντι στην πρωτεύουσα στον Κόλπο της Μανίλας. Σύμφωνα με τις Αρχές καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για να περιοριστεί η διαρροή του φορτίου του.

«Μπορέσαμε να διασώσουμε τα 16 από τα 17 μέλη του πληρώματος, το ένα αγνοείται», σημείωσε ο υπουργός Μεταφορών Χάιμε Μπαουτίστα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το συμβάν. Ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι και τα ψηλά κύματα, δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων.

Το Terra Nova αναποδογύρισε και κατέληξε να βυθιστεί, για αυτό τον λόγο διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθεί αν οι καιρικές συνθήκες έπαιξαν ρόλο, αναφέρουν πληροφορίες του λιμενικού στις Φιλιππίνες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχει εντοπιστεί πετρελαιοκηλίδα και ήδη προσωπικό αρμόδιο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος κινητοποιείται για να την περιορίσει.

