Burning Man: Βούλιαξε στη λάσπη το φεστιβάλ, έπειτα από σφοδρές βροχές

Το ετήσιο φεστιβάλ Burning Man, ένα από τα πιο γνωστά πολιτιστικά γεγονότα των ΗΠΑ, επλήγη από τις σφοδρές καταιγίδες, με αποτέλεσμα οι επισκέπτες του να «βουλιάξουν» στη λάσπη.

Τα καιρικά φαινόμενα στο φεστιβάλ Burning Man, που πραγματοποιείται στην έρημο Black Rock στη Νεβάδα, ήταν τόσο έντονα, που η πρόσβαση σε αυτό διακόπηκε, ενώ όσοι έμεναν στο κάμπινγκ κατέβαλαν τιτάνιες προσπάθειες να σώσουν τα πράγματα που είχαν μαζί τους.

Facebook Twitter Περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στο φεστιβάλ το Σάββατο/ Φωτ.: Trevor Hughes / USA TODAY NETWORK

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί εκεί το Σάββατο. Πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους παρευρισκόμενους να παλεύουν να περπατήσουν μέσα στις λάσπες. Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι «δεν επιτρέπεται η οδήγηση μέχρι να στεγνώσει η λάσπη με εξαίρεση τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης», ενώ δόθηκε έκκληση στους συμμετέχοντες του φεστιβάλ να μαζέψουν τα πράγματά τους και να βρουν έναν ζεστό και ασφαλή χώρο.

Burning Man getting shitted on by the weather this year is a sign of times



A degenerate filled society being washed away



Nature is healing pic.twitter.com/2qFy69nNts