Βρέθηκε ο ράπερ Theophilus London- Είχε δηλωθεί αγνοούμενος

Εντοπίστηκε σώος ο ράπερ Theophilus London, ο οποίος είχε δηλωθεί από την οικογένειά του ως αγνοούμενος.

Σύμφωνα με μέλος της οικογένειας του ο Αμερικανός ράπερ βρέθηκε «ασφαλής και είναι καλά στην υγεία του».

Ο ξάδελφός του, Mikhail Noel, ανακοίνωσε την είδηση στο στο Instagram αναρτώντας φωτογραφία του ράπερ και γράφοντας πως έχει βρεθεί.

«Αυτή τη στιγμή η οικογένεια θα ήθελε τις προσευχές και την ιδιωτικότητα της. Σας ευχαριστούμε όλους».

Ο Travis Stewart, γνωστός και ως Machinedrum, συχνός συνεργάτης του London, επιβεβαίωσε τα νέα.

«Βρέθηκε και είναι ασφαλής με την οικογένειά του», έγραψε ο παραγωγός στο Twitter.

He’s been found and is safe with family 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 https://t.co/gb5HFglz9V