Βρετανία: Παίζουν γκολφ στις λακκούβες του δρόμου τους για να ευαισθητοποιηθούν οι αρχές

Ένας νεαρός στη Βρετανία μετέτρεψε έναν δρόμο γεμάτο με λακκούβες σε γήπεδο γκολφ.

Ο 18χρονος Μπεν Θόρνμπουρι ελπίζει ότι παίζοντας γκολφ στη μέση του δρόμου θα αναγκάσει τις αρχές του Γουαϊλτσάιρ να φτιάξουν το δρόμο.

Ο νεαρός μετέτρεψε τις λακκούβες σε γήπεδο γκολφ ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να τραβήξει την προσοχή του τοπικού συμβουλίου. Το Γουαϊλτσάιρ είναι κομητεία στη Νοτιοδυτική Αγγλία.

Ο Μπεν Θορνμπουρι έφτιαξε μια πινακίδα και άνοιξε το γήπεδο στη μέση του δρόμου στο Μέιλσμπουρι του Γουαϊλτσάιρ, την περασμένη Παρασκευή. Ο νεαρός έστησε μια πινακίδα που έγραφε «High Street Crazy Potholes Golf Now Open» και έστησε το γήπεδο χρησιμοποιώντας κώνους κυκλοφορίας.

Είπε μάλιστα ότι περισσότεροι από 20 κάτοικοι εμφανίστηκαν για να παίξουν και ήλπιζε ότι αυτό θα ανάγκαζε το συμβούλιο να λάβει μέτρα. Ο νεαρός δήλωσε ότι ήταν «πραγματικά υπερήφανος» για την ιδέα και ότι η ανταπόκριση ήταν ένα «ευχάριστο συναίσθημα».

«Είμαι πραγματικά περήφανος που ήταν δική μου ιδέα. Οι άνθρωποι έπαιζαν γκολφ στη μέση του κεντρικού δρόμου, ενώ τα αυτοκίνητα περνούσαν. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι εμφανίστηκαν. Για μια μικρή πόλη αυτό είναι πολύ καλό. Ήταν ένα τόσο ευχάριστο συναίσθημα και οι άνθρωποι μου έστελναν μηνύματα λέγοντάς μου: "Τα καταφέρατε πάλι για την κοινότητα"» .

Ο Μπεν Θόρνμπουρι απολαμβάνει να περνάει τον ελεύθερο χρόνο του με εθελοντικές δράσεις στην περιοχή του, αναλαμβάνοντας εργασίες όπως ο καθαρισμός των δρόμων και το κλάδεμα των φρακτών.

Όταν συνειδητοποίησε πόσο πολύ οι λακκούβες επηρέαζαν τους κατοίκους, αποφάσισε να ασχοληθεί και με αυτό. Δημοσίευσε την ιδέα του στο Facebook και η ανταπόκριση ήταν μεγάλη.

«Οι λακκούβες στην πόλη είναι ένα τεράστιο ζήτημα εδώ και μήνες. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται στο Facebook λέγοντας ότι όλοι οι δρόμοι και ο κεντρικός δρόμος είναι γεμάτοι από αυτές. Το αναφέραμε και δεν είχαμε καμία απάντηση από το συμβούλιο και τώρα ο κόσμος έχει βαρεθεί που δεν γίνεται τίποτα γι' αυτό», ανέφερε.

Teenager, 18, fed up with potholes in his town creates a crazy golf course around them https://t.co/EHd912oQs8 pic.twitter.com/mPCpSgCXgo

⛳️ Watch: Teenager turns below-par pothole-ridden road into crazy golf course



Ben Thornbury, 18, hopes playing the game in the middle of the street will force Wiltshire authorities to fix the rutted surface



Read more ⤵️https://t.co/nBfM2xe90r



Credit: SWNS pic.twitter.com/25rtN0KT8t