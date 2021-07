Ουρές σχηματίστηκαν έξω από κλαμπ στη Βρετανία, καθώς πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να γιορτάσουν τη λεγόμενη «Ημέρα Ελευθερίας» χορεύοντας.

Από τα μεσάνυχτα της Κυριακής ήρθησαν σχεδόν όλα τα μέτρα περιορισμού για τον κορωνοϊό και οι Βρετανοί έβγαλαν τις μάσκες. Μια απόφαση που- εν μέσω αύξησης των κρουσμάτων, ξεπερνούν τα 50.000 την ημέρα τα τελευταία 24ωρα- προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς.

Όμως, εκατοντάδες πολίτες έσπευσαν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία να περάσουν μια νύχτα που έχουν να ζήσουν από τον Μάρτιο του 2020 και συνέρρευσαν στα κλαμπ. Ουρές σχηματίστηκαν έξω από πολλά από αυτά που άνοιξαν τις πύλες τους τα μεσάνυχτα, σηματοδοτώντας την άρση των μέτρων, στο Λονδίνο και άλλες περιοχές.

Πολίτες γιόρτασαν την «Ημέρα Ελευθερίας» χορεύοντας όλη τη νύχτα, με ένα ποτό στο χέρι. Πολλοί αγκαλιάζονταν και φιλιούνταν, ενώ ελάχιστοι φορούσαν μάσκες μέσα στα κατάμεστα κλαμπ. Μπαρ, παμπ και κλαμπ μεταξύ άλλων λειτουργούν πλέον στη Βρετανία με πληρότητα στο 100% και δίχως περιορισμούς.

