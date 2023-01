Βραζιλία: Οι «βάνδαλοι φασίστες» θα τιμωρηθούν λέει ο Λούλα- Κήρυξε παρέμβαση ομοσπονδιακών δυνάμεων

ΗΠΑ, ΕΕ και ηγέτες από διάφορες χώρες καταδίκασαν την εισβολή των υποστηρικτών του Ζαΐχ Μπολσονάρου στο Κογκρέσο, το Ανώτατο Δικαστήριο και άλλα κυβερνητικά κτίρια στην Μπραζίλια.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα καταδίκασε την εισβολή σε κυβερνητικά κτίρια στην Μπραζίλια από τους «βάνδαλους φασίστες», όπως τους αποκάλεσε και κήρυξε «ομοσπονδιακή παρέμβαση» στην πρωτεύουσα, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, προκειμένου οι δυνάμεις ασφαλείας να θέσουν ξανά υπό τον έλεγχό τους την πόλη και να αποκαταστήσουν την τάξη.

«Θα τους βρούμε όλους και θα τιμωρηθούν», είπε αναφερόμενος σε εκείνους που ευθύνονται για τις λεηλασίες, από την Αραρακουάρα του Σάο Πάουλο όπου πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη σήμερα.

«Αυτό που συνέβη σήμερα στην Μπραζίλια ήταν βαρβαρότητα», τόνισε ο Λούλα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι υπήρξε «κενό ασφαλείας» στην πόλη.

Ο αριστερός πρόεδρος υποσχέθηκε επίσης ότι οι αρχές θα βρουν και τους «χρηματοδότες» των μπολσοναριστών ενώ επισήμανε ότι «υπάρχουν πολλές ομιλίες» του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου με τις οποίες ενθαρρύνει αυτές τις εισβολές.

Ένα ελικόπτερο έριχνε βομβίδες κρότου-λάμψης στους διαδηλωτές που είχαν καταλάβει τη στέγη του Κογκρέσου.

Μια τοπική δημοσιογραφική ένωση ανέφερε ότι πέντε δημοσιογράφοι δέχτηκαν επίθεση. Μεταξύ αυτών και ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου που τον χτύπησαν και του έκλεψαν όλο το υλικό του.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τα γραφεία των βουλευτών λεηλατημένα και διαδηλωτές όρθιους στα έδρανα της Γερουσίας. Ο ένας από αυτούς καθόταν στην έδρα του προέδρου της Γερουσίας, μιμούμενος προφανώς όσα έκαναν οι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο των ΗΠΑ πριν από δύο χρόνια.

🚨URGENTE: Terroristas colocam fogo no Congresso Nacional. O prédio está em chamas. pic.twitter.com/uNFaojHyFM — CHOQUEI (@choquei) January 8, 2023

Σύμφωνα με το CNN Brasil, διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στο χαλί ενός σαλονιού του Κογκρέσου και χρειάστηκε να το βρέξουν για να την σβήσουν.

Οι ζημιές φαίνεται ότι είναι σημαντικές στα κτίρια αυτά που θεωρούνται θησαυροί της μοντέρνας αρχιτεκτονικής.

Ένας εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου είπε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, που βρίσκεται στο Τέξας και πρόκειται αύριο να μεταβεί στο Μεξικό, «παρακολουθεί στενά» την κατάσταση στη Βραζιλία. Η στήριξη των ΗΠΑ στους δημοκρατικούς θεσμούς της Βραζιλίας είναι «αταλάντευτη», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ζήτησε επίσης να σταματήσουν αμέσως οι επιθέσεις στην Μπραζίλια.

Από το Παρίσι, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε «σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς» και υπογράμμισε τη «διαρκή στήριξη της Γαλλίας» στον πρόεδρο Λούλα. «Πρέπει να γίνουν σεβαστοί η βούληση του βραζιλιάνικου λαού και οι δημοκρατικοί θεσμοί. Ο πρόεδρος Λούλα μπορεί να βασίζεται στην αταλάντευτη στήριξη της Γαλλίας», έγραψε στο Twiiter.

A vontade do povo brasileiro e as instituições democráticas devem ser respeitadas! O Presidente @LulaOficial pode contar com o apoio incondicional da França. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2023

«Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία», έγραψε στο Twitter ο επιτετραμμένος των ΗΠΑ στην Μπραζίλια Ντάγκλας Κόνεφ.

«Καταδικάζουμε σθεναρά τις επιθέσεις στους θεσμούς της εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας στην Μπραζίλια, που είναι επίσης επίθεση εναντίον της δημοκρατίας. Δεν υπάρχει δικαιολογία για τέτοιες ενέργειες», πρόσθεσε.

A violência não tem lugar nenhum numa democracia. Condenamos fortemente os ataques às instituições dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Brasília, que é um ataque também à democracia. Não existe justificativa para esses atos! — Encarregado de Negócios dos EUA Douglas Koneff (@USAmbBR) January 8, 2023

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Μπραζίλια κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή «μέχρι νεοτέρας».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, με ανάρτησή του στο Twitter, καταδίκασε επίσης την επίθεση.

My absolute condemnation of the assault on the democratic institutions of Brazil.



Full support for President @LulaOficial Da Silva, democratically elected by millions of Brazilians through fair and free elections. — Charles Michel (@CharlesMichel) January 8, 2023

Ο αριστερός πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον Βραζιλιάνο ομόλογό του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. «Ο φασισμός αποφάσισε πραξικόπημα», σχολίασε.

Την πλήρη υποστήριξή της κυβέρνησής του στον Λούλα εξέφρασε και ο πρόεδρος της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς κάνοντας λόγο για «θρασύδειλη επίθεση στη δημοκρατία».

Destruction within the Planalto Palace in Brazil. pic.twitter.com/MjkFgAszik — Oregon Veteran/Zaliukas_Gungnir (@SteveShallenbe1) January 8, 2023

Την επίθεση καταδίκασαν με αναρτήσεις του στο Twitter και Έλληνες πολιτικοί.

«Πλήρης αλληλεγγύη στον Πρόεδρο Λούλα και στήριξη στη δημοκρατία που απειλείται για άλλη μια φορά από τις οργανωμένες δυνάμεις της ακροδεξιάς. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να καταδικάσει αμέσως την προσπάθεια ανατροπής του εκλεγμένου Προέδρου και υπονόμευσης των δημοκρατικών θεσμών στη Βραζιλία» έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας.

Full solidarity to President Lula and support for democracy which is threatened once again by the organized forces of the extreme right. The int'l community must immediately condemn the attempt to overthrow the elected President and undermine democratic institutions in Brazil. — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) January 8, 2023

Δύο χρόνια μετά τα σοκαριστικά γεγονότα στο Καπιτώλιο, όπου οι οπαδοί του Προέδρου Τραμπ επιχείρησαν να ανατρέψουν το αποτέλεσμα των εκλογών, η ιστορία επαναλαμβάνεται. pic.twitter.com/I5qKOSH2ox — Nikos Androulakis (@androulakisnick) January 8, 2023

Νωρίτερα Γάλλοι βουλευτές του κόμματος του προέδρου Μακρόν και της αριστεράς κατήγγειλαν τις «επιθέσεις της ακροδεξιάς» στη Βραζιλία, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στον πρόεδρο Λούλα, μετά την εισβολή χιλιάδων οπαδών του Μπολσονάρου σε κυβερνητικά κτίρια της Μπραζίλια.

«Αλληλεγγύη με τον βραζιλιάνικο λαό, οι θεσμοί του οποίου δέχονται επίθεση από τους ακροδεξιούς. Ιδού που οδηγούν η συνωμοσιολογία, η απονομιμοποίηση ενός δημοκρατικά εκλεγμένου προέδρου και η αμφισβήτηση της καθολικής ψηφοφορίας», έγραψε στο Twitter ο βουλευτής Στεφάν Σεζουρνέ, ο επικεφαλής του κόμματος «Αναγέννηση» του Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν της «Ανυπότακτης Αριστεράς», πρώην υποψήφιος για την προεδρία της Γαλλίας, κατηγόρησε την ακροδεξιά της Βραζιλίας ότι προσπαθεί «α λα Τραμπ» να ανατρέψει πραξικοπηματικά τον Λούλα. «Αλληλεγγύη με τη βραζιλιάνικη δημοκρατία!» έγραψε στο Twitter.

😡💥🔥#Brazil 🇧🇷#Bresil

Tentative de coup d’état de l’extrême droite

D'autres scènes de saccages par les partisans de Bolsonaro. Ici le bâtiment de la Cour Suprême.



pic.twitter.com/CIPOo5LIpZ — Neruda57 🐝🕊️🔻 (@Neruda57) January 8, 2023

«Να ποια είναι η ακροδεξιά παντού στον κόσμο. Πάντα αρνείται τη δημοκρατία! Πλήρης στήριξη στον πρόεδρο Λούλα», υπογράμμισε από την πλευρά του ο επικεφαλής του Σοσιαλιστικού κόμματος Ολιβιέ Φορ.

«6 Ιανουαρίου 2021 στην Ουάσιγκτον, 8 Ιανουαρίου 2023 στην Μπραζίλια. Αναπαράγεται το ίδιο σενάριο, με την ακροδεξιά να αρνείται την ετυμηγορία της κάλπης. Στήριξη στον Λούλα για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Βραζιλία», είπε η αντιπρόεδρος της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης Βαλερί Ραμπό.

Terroristas a mando do ex-presidente Jair Bolsonaro colocaram fogo em viaturas da polícia legislativa do Congresso pic.twitter.com/ij697xnuSN — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) January 8, 2023

🚨🗣️📣 #BREAKING 🇧🇷: The January 8 insurrection has now spread from Congress to the Presidential Palace to the Supreme Court in Brasilia. #Brazil doesn't like a stolen election either 👇 DON'T BLAME THEM! pic.twitter.com/Q4k4agpOfR — 🚨 Ashley 🚨🗣️📢 PATRIOT FOR 🇺🇸 FREEDOM (@AshleyWeis4) January 8, 2023

