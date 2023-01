Βραζιλία: Εισβολή οπαδών του Μπολσονάρου στο Κογκρέσο, το προεδρικό μέγαρο και το Ανώτατο Δικαστήριο

Εκατοντάδες υποστηρικτές του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου εισέβαλαν στο Κογκρέσο της Βραζιλίας σήμερα, μία μόλις εβδομάδα μετά την ορκωμοσία του Προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεγάλος αριθμός διαδηλωτών κατάφερε να εισβάλει στη Γερουσία, στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Σύμφωνα με το CNN της Βραζιλίας, ακροδεξιοί υποστηρικτές, που απαιτούσαν στρατιωτικό πραξικόπημα από τότε που ο Ζαΐχ Μπολσονάρου έχασε τις προεδρικές εκλογές, κατάφεραν να εισβάλουν στο Προεδρικό Μέγαρο, στη Γερουσία, στην Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς και στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Η περιοχή γύρω από το κτήριο του κοινοβουλίου στην Μπραζίλια είχε αποκλειστεί από τις αρχές, αλλά οι υποστηρικτές του πρώην προέδρου, που αρνούνται να αποδεχθούν την εκλογική νίκη του αριστερού Λούλα ανέβηκαν σε ράμπες και συγκεντρώθηκαν σε μια στέγη του κτιρίου.

«Αυτή η παράλογη απόπειρα να επιβληθεί δια της βίας η βούλησή τους δεν θα περάσει» προειδοποίησε ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης Φλάβο Ντίνο με ανάρτησή του στο Twitter. «Θα σταλούν ενισχύσεις», πρόσθεσε.

Το Κόμμα των Εργατών του προέδρου Λούλα ζήτησε από το γραφείο του γενικού εισαγγελέα να δώσει εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να περιορίσουν τους διαδηλωτές.

Το CNN Brasil μετέδωσε ότι οι διαδηλωτές κατέκλυσαν επίσης τον χώρο στάθμευσης του προεδρικού μεγάρου Πλανάλτο. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την επιστροφή στην εξουσία, του αριστερού Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής στις προεδρικές εκλογές της 30ής Οκτωβρίου.

Εντυπωσιακά πλάνα, που θυμίζουν την εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, πριν από δύο χρόνια, δείχνουν ένα πλήθος διαδηλωτών, ντυμένων με κιτρινοπράσινα μπλουζάκια, να καταλαμβάνει το Κογκρέσο, το Ανώτατο Δικαστήριο και διάφορα υπουργεία ενώ περικύκλωσαν το προεδρικό μέγαρο.

Μερικές χιλιάδες άνθρωποι εισέβαλαν στο Ανώτατο Δικαστήριο και το Κογκρέσο και θεάθηκαν να σπάνε έπιπλα. Βίντεο δείχνουν κατεστραμμένα γραφεία βουλευτών και διαδηλωτές όρθιους πάνω στα έδρανα της Γερουσίας. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης υπολόγισαν ότι στις ταραχές συμμετείχαν περίπου 3.000 άνθρωποι.

Οι ζημιές φαίνεται ότι είναι σημαντικές, σε αυτά τα κτίρια που θεωρούνται θησαυροί της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και φιλοξενούν πολλά έργα τέχνης.

Η ζώνη κοντά στην Πλατεία των Τριών Εξουσιών –όπου βρίσκονται το προεδρικό μέγαρο Πλανάλτο, το Ανώτατο Δικαστήριο και το Κογκρέσο– είχε αποκλειστεί από την αστυνομία, όμως οι οπαδοί του Μπολσονάρου κατάφεραν να σπάσουν τον κλοιό. Οι αστυνομικοί προσπαθούσαν μάταια να τους απωθήσουν κάνοντας χρήση δακρυγόνων.

Ο Μπολσονάρου, που δεν συνεχάρη ποτέ τον Λούλα για την εκλογή του, έφυγε από τη Βραζιλία δύο ημέρες προτού να λήξει η θητεία του και βρίσκεται στη Φλόριντα.

Η ορκωμοσία του Λούλα έγινε την 1η Ιανουαρίου στην Μπραζίλια, χωρίς να σημειωθούν επεισόδια.

🚨BREAKING NEWS Radical far-right groups supporting former President Jair Bolsonaro raid Brazil's Congress in Brasília. The images coming from the capital show scenes that look like the 2021 U.S. Capitol riot. pic.twitter.com/FeEJRnYlO3

🇧🇷 The residence of the President of Brazil is captured by supporters of the former head of state.



Security forces are moving additional units into the confrontation zone. Tear gas and other special equipment are used. pic.twitter.com/5xcI7Tdn1w