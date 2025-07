Bob Vylan: Tο αντισυμβατικό δίδυμο της rap-punk σκηνής που πήρε θέση κατά του Ισραήλ

Οι Bob Vylan βρέθηκαν στο επίκεντρο του φετινού φεστιβάλ Glastonbury μετά το σύνθημα «θάνατος στις IDF» (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) επί σκηνής που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Οι διοργανωτές του φεστιβάλ δήλωσαν «σοκαρισμένοι». Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ καταδίκασε τη δήλωση χαρακτηρίζοντάς την ως «απαράδεκτο λόγο μίσους». Το BBC παραδέχτηκε ότι θα έπρεπε να είχε σταματήσει τη ζωντανή μετάδοση της εμφάνισης των Bob Vylan, ενώ εκπρόσωπος της ρυθμιστικής αρχής μέσων ενημέρωσης Ofcom δήλωσε: «Εκφράζουμε σοβαρή ανησυχία για τη ζωντανή μετάδοση αυτής της εμφάνισης και το BBC έχει ξεκάθαρα ερωτήματα να απαντήσει».

Την Κυριακή το βράδυ, ο Bobby Vylan - με πραγματικό όνομα Pascal Robinson-Foster - έδειξε να υποστηρίζει τα σχόλια που έκανε στη σκηνή, γράφοντας στην ανάρτησή του στο Instagram: «Είπα ό,τι είπα». Ενημέρωσε τους θαυμαστές του πως δέχτηκε πολλές αντιδράσεις, τόσο «υποστήριξης όσο και μίσους», και κάλεσε για «αλλαγή στην εξωτερική πολιτική».

The #US State Department has revoked the #Visas granted to #British punk rock duo #BobVylan, who were scheduled to tour the #US in October.



The reason - Bobby Vylan shouted "Death to the #IDF" during their recent performances at #GlastonburyFestival. pic.twitter.com/Uu2f54H8EG