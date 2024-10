Βίντεο των IDF από σύλληψη διοικητή της Χεζμπολάχ - «Προσωρινός» ηγέτης ο Ναΐμ Κασέμ, λέει το Ισραήλ

Ένα βίντεο από τη σύλληψη στο νότιο Λίβανο μελών και ενός διοικητή της Χεζμπολάχ, έδωσε στη δημοσιότητα ο στρατός του Ισραήλ.

Στο βίντεο -σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF)- καταγράφεται η σύλληψη του διοικητή της Χεζμπολάχ, Χασάν Ακίλ Τζαουάντ, πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Τα πλάνα δείχνουν τον Τζαουάντ και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης να παραδίνονται.

Σύμφωνα με τον πολεμικό ανταποκριτή των Times of Israel, ο οποίος επικαλείται την ανακοίνωση των IDF, ο ισραηλινός στρατός εντόπισε ένα φρεάτιο σήραγγας σε ένα κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ στην Ayta ash-Shab, όπου είχαν κρυφτεί αρκετά στελέχη της Χεζμπολάχ.

The commander of Hezbollah's forces in southern Lebanon's Ayta ash-Shab was captured by troops of the Golani Brigade some two weeks ago, the IDF announces.



According to the military, Golani troops, with prior intelligence, located a tunnel shaft in a Hezbollah command center in… pic.twitter.com/NCjzpiGVjV