Billie Joe Armstrong: «Γ*** την Αμερική. Απαρνούμαι την υπηκοότητά μου»

Ο frontman των Green Day, Billie Joe Armstrong αποκήρυξε την αμερικανική του υπηκοότητα στον απόηχο της απόφασης το Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τις αμβλώσεις.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του Hella Mega Tour, απευθυνόμενος στο κοινό του Λονδίνου, ο μουσικός είπε χαρακτηριστικά «Γ*** την Αμερική. Απαρνούμαι την υπηκοότητά μου», αναφερόμενος στην πρόσφατη ανατροπή του Roe v. Wade και το κοινό καταχειροκρότησε.

«Υπάρχει πάρα πολύ γ*** η ηλιθιότητα στον κόσμο για να επιστρέψει σε αυτή την τρισάθλια, μίζερη γ*** απόφαση», συνέχισε ο μουσικός.

«Ω, δεν αστειεύομαι. Θα δείτε πολλά από εμένα τις επόμενες μέρες» είπε.

Ο Armstrong είναι ένας από τους πολλούς καλλιτέχνες που μίλησαν τις τελευταίες ημέρες ανοιχτά κατά της ανατροπής της απόφασης Roe v. Wade, που προστάτευε έως σήμερα το δικαίωμα μιας γυναίκας να τερματίσει με ασφάλεια μια εγκυμοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες, η άμβλωση δεν θα προστατεύεται πλέον ως ομοσπονδιακό δικαίωμα στις ΗΠΑ. Κάθε πολιτεία θα μπορεί να αποφασίζει ξεχωριστά εάν θα περιορίσει ή θα απαγορεύσει τις αμβλώσεις.

Πολλοί καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν στο φετινό Φεστιβάλ Glastonbury χρησιμοποίησαν επίσης την σκηνή για να κατακρίνουν σφόδρα την απόφαση.

Η Olivia Rodrigo ανέβασε στη σκηνή τη Lily Allen για να ερμηνεύσει το «Fuck You», αφιερώνοντάς το στους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett και Brett Kavanaugh.

«Ήθελα να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στα πέντε μέλη του ανώτατου δικαστηρίου, τα οποία μας έδειξαν ότι στο τέλος της ημέρας πραγματικά δεν δίνουν δεκάρα για την ελευθερία», είπε η Rodrigo πριν τους κατονομάσει. «Σας μισούμε».

Η Billie Eilish αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση πριν από τραγουδήσει το «Your Power», λέγοντας στο πλήθος: «Σήμερα είναι μια πραγματικά σκοτεινή μέρα για τις γυναίκες στις ΗΠΑ. Και θα το πω απλώς γιατί δεν αντέχω να το σκέφτομαι άλλο αυτή τη στιγμή».

Κατά τη διάρκεια του σετ τους, ο frontman των IDLES, Joe Talbot, αφιέρωσε μια ερμηνεία του τραγουδιού του συγκροτήματος «Mother» σε «κάθε μητέρα και κάθε γυναίκα και το δικαίωμά της να επιλέξει αν θα γίνει μητέρα ή όχι».

#GreenDay #RoeVWade #hellamegatour

billie joe’s statement on roe vs wade at london hella mega tour last night pic.twitter.com/6cJx4oa6I1