Η απώλεια γεύσης και όσφρησης, ενίοτε με αόριστη διάρκεια, είναι ένα από τα πιο γνωστά συμπτώματα του κορωνοϊού, οπότε ασθενείς που διαγνώστηκαν με Covid-19 μπορεί να μην απολαμβάνουν για λίγο το φαγητό, αν όχι για πάντα.

Οι Ryan Riley και Kimberley Duke, σεφ από τη Βρετανία, αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα δωρεάν βιβλίο μαγειρικής για να βοηθήσουν τους ασθενείς να απολαύσουν ξανά το φαγητό.

Το Taste & Flavour περιλαμβάνει 18 συνταγές για ανθρώπους που έχασαν την αίσθηση της γεύσης και της όσφρησης λόγω κορωνοϊού.

We’ve written the world’s first FREE cookbook for people experiencing taste and smell changes as a result of long covid



Based on the some of the world first research from @smithbarryc, @abscentuk & @alteredeating and our own testing



It’s free globally at https://t.co/S9H3YyjXSP pic.twitter.com/O8CNhn8H7S