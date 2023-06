Ben & Jerry's: Το «χαστούκι» της διάσημης φίρμας παγωτού στον Elon Musk

Η Ben & Jerry's διακόπτει τους δεσμούς της με το Twitter λόγω της αύξησης της ρητορικής μίσους και του «επικίνδυνου» Έλον Μάσκ.

Η γνωστή μάρκα παγωτών Ben & Jerry's ανακοίνωσε πως διακόπτει κάθε πληρωμένη διαφήμιση στο Twitter λόγω της ανησυχητικής αύξησης της ρητορικής μίσους στην πλατφόρμα και κάλεσε και άλλες εταιρείες να πράξουν το ίδιο.

Σε μια δήλωση στον ιστότοπο της Ben & Jerry's, η εταιρεία καλεί τον Έλον Μασκ προσωπικά να συμμετάσχει σε «επικίνδυνες» συζητήσεις στο διαδίκτυο. Τον Απρίλιο, το Twitter εγκατέλειψε την προστασία, που παρείχε για άτομα που ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, από τον λανθασμένο προσδιορισμό ταυτότητας και το deadnaming.

Η Ben & Jerry's λέει ακόμη ότι η πλατφόρμα του Twitter δεν ευθυγραμμίζεται πλέον με τις προοδευτικές αξίες της.

«Παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις στο Twitter μετά την αγορά της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης από τον Έλον Μασκ», αναφέρει η ανακοίνωση. «Η ρητορική μίσους έχει αυξηθεί δραματικά, ενώ η μετριοπάθεια του περιεχομένου έχει καταστεί σχεδόν ανύπαρκτη. Εκτός από τις αλλαγές στην πλατφόρμα που έχουν οδηγήσει σε αύξηση της ρητορικής μίσους, ο ίδιος ο Έλον Μασκ έχει διπλασιάσει τα επικίνδυνα αντιδημοκρατικά ψέματα και τη ρητορική μίσους των λευκών εθνικιστών», προστίθεται.

«Η πλατφόρμα έχει γίνει ένας απειλητικός και ακόμη και επικίνδυνος χώρος για ανθρώπους από πάρα πολλά υπόβαθρα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που είναι μαύροι, λατίνοι, τρανς, γκέι, γυναίκες, άτομα με αναπηρία, Εβραίοι, μουσουλμάνοι και ο κατάλογος συνεχίζεται», συνεχίζει η ανακοίνωση της Ben & Jerry's για να οδηγηθεί σε κάτι που πολλοί φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και εκατομμύρια χρήστες της εφαρμογής συμπεραίνουν εδώ και καιρό: «Όλο αυτό δεν είναι απλώς κακό επιχειρείν. Είναι ασυνείδητο».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας το Twitter πρέπει να δράσει σήμερα για να τερματίσει το εξτρεμιστικό και βίαιο περιεχόμενο στην πλατφόρμα. «Μέχρι να συμβεί αυτό, η Ben & Jerry's δεν θα ξοδεύει χρήματα στο Twitter και καλούμε όλες τις επιχειρήσεις και τους συνεργάτες να κάνουν το ίδιο», καταλήγει η εταιρεία.

Τον Μάρτιο του 2024, αποκαλύφθηκε ότι περισσότεροι από τους μισούς από τους 1.000 κορυφαίους διαφημιστές του Twitter είχαν επίσης σταματήσει να δαπανούν χρήματα στον ιστότοπο.

Our statement regarding our end to paid advertising on Twitter due to the proliferation of hate speech on the platform: https://t.co/I3b0HxMO5Q pic.twitter.com/mtbbX5hZpI