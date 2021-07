Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Βατικανό δημοσίευσε λεπτομέρειες αναφορικά με την περιουσία του, αποκαλύπτοντας ότι κατέχει περισσότερα από 5.000 ακίνητα.

Οι πληροφορίες, που κυκλοφόρησαν το Σάββατο, περιλαμβάνονται σε δυο έγγραφα- μια ενοποιημένη οικονομική κατάσταση για το 2020 για την Αγία Έδρα και τον πρώτο δημόσιο προϋπολογισμό για τη Διοίκηση της Κληρονομιάς της Αποστολικής Έδρας (Apsa).

Η Apsa (Administration of the Patrimony of the Apostolic See), ένα είδος γενικού λογιστικού γραφείου, διαχειρίζεται ακίνητα και επενδύσεις, πληρώνει μισθούς και ενεργεί ως γραφείο αγορών και τμήμα ανθρώπινου δυναμικού.

Μεταξύ των δυο εγγράφων -το καθένα με έναν άνευ προηγουμένου αριθμό διαγραμμάτων, γραφημάτων και χαρτών- και δυο επεξηγηματικών συνεντεύξεων, το Βατικανό εξέδωσε περισσότερες από 50 σελίδες οικονομικού υλικού.

Ο 30 σελίδων προϋπολογισμός της Apsa δείχνει ότι κατέχει 4.051 ακίνητα στην Ιταλία και περίπου 1.120 στο εξωτερικό, μη συμπεριλαμβανομένων των πρεσβειών της σε όλο τον κόσμο.

Μόνο το 14% των ιταλικών ιδιοκτησιών ενοικιάστηκε με τιμές αγοράς, ενώ οι υπόλοιπες με μειωμένες τιμές, πολλές σε υπαλλήλους εκκλησιών. Περίπου το 40% ήταν ιδρύματα, όπως σχολεία, μοναστήρια και νοσοκομεία. Τα έγγραφα δείχνουν ότι η Apsa κατέχει ακίνητα ως επενδύσεις σε ακριβές περιοχές του Λονδίνου, της Γενεύης, της Λωζάνης και του Παρισιού.

Ένα κτίριο, στο Νότιο Κένσινγκτον του Λονδίνου, επέφερε τεράστιες απώλειες μετά την αγορά του από τη γραμματεία του Βατικανού, ως επένδυση, το 2014.

Την Τρίτη, στο Βατικανό ξεκινά η δίκη 10 ατόμων, ανάμεσά τους και ο εξέχων Καρδινάλιος Angelo Becciu. Κατηγορούνται για οικονομικά εγκλήματα όπως υπεξαίρεση, ξέπλυμα χρήματος, απάτη, εκβιασμό και κατάχρηση εξουσίας.

Πέρυσι, ο Πάπας Φραγκίσκος απομάκρυνε τον υπουργό Οικονομικών του Βατικανού από τις αρμοδιότητές του, τις οποίες μετέφερε στην Apsa και με επίβλεψη της SPE.

Ξεχωριστή ενοποιημένη οικονομική κατάσταση για την Αγία Έδρα, που εκδόθηκε το Σάββατο, έδειξε έλλειμμα 64,8 εκατομμυρίων ευρώ το 2020, μειωμένο από 79,2 εκατομμύρια ευρώ το 2019.

Ο προϋπολογισμός της Αγίας Έδρας περιλαμβάνει την κεντρική διοίκηση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, γνωστή ως Curia, που επιβλέπει τη διοίκηση της παγκόσμιας εκκλησίας των 1,3 δισεκατομμυρίων μελών, τις παγκόσμιες διπλωματικές αντιπροσωπείες και τις επιχειρήσεις των μέσων ενημέρωσης.

Η πόλη του Βατικανού, συμπεριλαμβανομένων των Μουσείων του Βατικανού και της τράπεζας του Βατικανού, έχουν ξεχωριστό προϋπολογισμό.

Για να καλύψει το έλλειμμα του 2020, περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ ελήφθησαν από το ταμείο δωρεών Peter's Pence, για να βοηθηθεί ο Πάπας να πραγματοποιήσει το παγκόσμιο έργο της εκκλησίας.

Η πανδημία του κορωνοϊού έπληξε έντονα τα έσοδα του Βατικανού το 2020. Η Βασιλική του Αγίου Πέτρου και τo Μουσείo του Βατικανού, που συνιστά «χρυσωρυχείο» με περίπου 6 εκατομμύρια επισκέπτες το 2019, ήταν εντελώς κλειστά ή άνοιξαν μόνο μερικώς για το μεγαλύτερο μέρος του 2020.

Με πληροφορίες από Guardian