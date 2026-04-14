Βασίλισσα Ελισάβετ: Ο ασυνήθιστος τρόπος με τον οποίο εξοικειωνόταν με το πιο βαρύ από τα στέμματά της

«Θυμάμαι να μου λέει: ‘Ξέρεις, είναι πολύ βαρύ’», εξομολογείται ο πρώην υπεύθυνος της βασιλικής οικογένειας

Η βασίλισσα Ελισάβετ, συνήθιζε να εξοικειώνεται με το πιο βαρύ από τα στέμματά της πριν από σημαντικές τελετές, αποκαλύπτει πρώην υπεύθυνος του Παλατιού.

Το Imperial State Crown, που ζυγίζει περίπου 1,3 κιλό, ήταν ένα από τα πιο εντυπωσιακά αλλά και απαιτητικά αξεσουάρ της βασίλισσας Ελισάβετ, το οποίο φορούσε ακόμη και ενώ δούλευε στο γραφείο της.

Ο πρώην υπεύθυνος της βασιλικής οικογένειας, θυμάται ότι η βασίλισσα καθόταν στο γραφείο της τη νύχτα πριν από την συνεδρίαση του Κοινοβουλίου, φορώντας το στέμμα για να συνηθίσει το βάρος του.

«Θυμάμαι να μου λέει: ‘Ξέρεις, είναι πολύ βαρύ’», εξομολογείται.

Αυτή η συνήθεια δείχνει την προσοχή και την αφοσίωση της μονάρχη στις λεπτομέρειες κάθε εμφάνισης, αλλά και την ανθρώπινη πλευρά της: ακόμη και ένα ιστορικό αντικείμενο όπως το Imperial State Crown απαιτούσε εξάσκηση για να φανεί φυσικό στις δημόσιες εμφανίσεις της.

Βασίλισσα Ελισάβετ: Το στέμμα ως μέρος της προετοιμασίας

Η συνήθεια της βασίλισσας να φοράει το στέμμα εκ των προτέρων, ήταν μόνο ένα παράδειγμα της προετοιμασίας της για κάθε σημαντική εκδήλωση.

Σύμφωνα με τον πρώην υπεύθυνο, οι βασιλικές συμβουλές δεν περιορίζονταν στα κοσμήματα.

Η προσωπική στυλίστρια της βασίλισσας, αποκάλυψε ότι η Ελισάβετ λάτρευε να βλέπει την προετοιμασία των ρούχων από την αρχή μέχρι το τέλος και ότι η ίδια φρόντιζε να δείχνει προσεγμένη αλλά όχι υπερβολική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Imperial State Crown ήταν το πιο βαρύ από τα βασιλικά στέμματα, ενώ τα επόμενα χρόνια προτιμούσε πιο ελαφρά κοσμήματα, όπως το Diamond Diadem, ή καπέλα για τις επίσημες εκδηλώσεις.

Με πληροφορίες από PEOPLE

 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΕΤΕΡ ΜΑΓΙΑΡ ΕΕ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Διεθνή / POLITICO: Ο Πέτερ Μαγιάρ σχεδιάζει «μεγάλη συμφωνία» για επαναφορά των σχέσεων Ουγγαρίας-ΕΕ

Ο νέος ηγέτης της Ουγγαρίας προσπαθεί να κινηθεί γρήγορα ώστε να αποκαταστήσει την πρόσβαση της χώρας σε δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ικανοποιήσει μια σειρά από απαιτήσεις που θέτει η ΕΕ
ΙΡΑΝ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

Διεθνή / Το Ιράν καταγγέλλει «σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας» του από τις ΗΠΑ

Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, ΗΑΕ και Ιορδανία οφείλουν «να αποζημιώσουν πλήρως την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και να επανορθώσουν για κάθε υλική και ηθική βλάβη», λέει ο Ιρανός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη
THE LIFO TEAM
 
 