Η «ζήλεια» του Τραμπ για τη βασίλισσα Ελισάβετ: Βιβλίο αποκαλύπτει τις σχέσεις τους

Ένα νέο βιβλίο ρίχνει φως στη σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, αποκαλύπτοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε εντυπωσιαστεί από τη στάση της, σε σημείο που οδηγήθηκε σε μια σπάνια -για τα δεδομένα του ίδιου- στιγμή αυτοκριτικής.

Σύμφωνα με το βιβλίο The Queen and Her Presidents: The Hidden Hand That Shaped History, που υπογράφει η δημοσιογράφος Σούζαν Πέιτζ και αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο, ο Τραμπ είχε «γοητευτεί» από τη βασίλισσα και τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν τον δημόσιο λόγο της.

Η Πέιτζ, επικεφαλής του γραφείου της USA Today στην Ουάσινγκτον, αναφέρει ότι ο Τραμπ εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από την ικανότητά της να αποφεύγει τις αντιπαραθέσεις.

ROYAL REFLECTION: President Trump opens up about his relationship with the late Queen Elizabeth II and her “genius” ability to remain diplomatic—never saying a bad thing about anybody.



The president recalls trying to convince the monarch to reveal her favorite U.S. presidents… pic.twitter.com/0E73I69sVu — Fox News (@FoxNews) March 25, 2026

Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν έλεγε ποτέ κάτι κακό για κανέναν»

Ο ίδιος ο Τραμπ περιγράφει στο βιβλίο πώς προσπαθούσε να την «πιέσει» να αποκαλύψει ποιον πρόεδρο ή πρωθυπουργό προτιμούσε, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

«Σκεφτόμουν από μέσα μου: πόσο ιδιοφυές είναι αυτό; Δεν μπορούσα να την κάνω να πει κάτι κακό για κανέναν. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακή», φέρεται να είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η βασίλισσα απαντούσε διπλωματικά ότι «όλοι ήταν τόσο καλοί», αποφεύγοντας να ξεχωρίσει κάποιον, στάση που φαίνεται να τον εντυπωσίασε ιδιαίτερα.

Παρά τη στάση της Ελισάβετ, ο Τραμπ πίστευε ότι υπήρχε ιδιαίτερη «χημεία» μεταξύ τους και ότι, στην πραγματικότητα, ήταν ο αγαπημένος της πρόεδρος. Παράλληλα, φέρεται να εξέφρασε και τη δυσαρέσκειά του για τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, θεωρώντας ότι δεν φέρθηκαν στη βασίλισσα με τον σεβασμό που της άξιζε.

Ντόναλντ Τραμπ: Η αυτοκριτική μετά τη συνάντηση με τη βασίλισσα Ελισάβετ

Στο βιβλίο καταγράφεται και μια σπάνια παραδοχή του Τραμπ, που αναγνωρίζει ότι η βασίλισσα ήταν «το αντίθετό του» ως χαρακτήρες.

«Μισώ να το λέω γιατί είναι υποτιμητικό για μένα, αλλά ήταν κάπως το αντίθετό μου. Δεν ανακατευόταν σε τίποτα. Ήταν εκεί για τόσες δεκαετίες και δεν έκανε ποτέ λάθος», φέρεται να δήλωσε.

Η συγγραφέας σημειώνει ότι η στάση της βασίλισσας τον οδήγησε σε μια σπάνια στιγμή αυτοκριτικής. Ωστόσο, το βιβλίο αφήνει να εννοηθεί ότι τα συναισθήματα δεν ήταν απολύτως αμοιβαία.

Σύμφωνα με την Πέιτζ, η βασίλισσα φέρεται να είχε ενοχληθεί έντονα όταν το ελικόπτερο του Τραμπ, το Marine One, προκάλεσε φθορές στο γρασίδι των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ.

Παράλληλα, άλλες πηγές που επικαλείται το βιβλίο, όπως ο συγγραφέας Κρεγκ Μπράουν, υποστηρίζουν ότι η Ελισάβετ ενδέχεται να θεωρούσε ιδιωτικά τον Τραμπ «πολύ αγενή».

Με πληροφορίες από OK Magazine