Βασιλιάς Κάρολος: Θέτει εκτός των εορτασμών των Χριστουγέννων τον αδελφό του λόγω σκανδάλου Έπσταϊν

Ο Βρετανός μονάρχης φέρεται να λαμβάνει μέτρα ώστε να κρατήσει δημόσια αποστάσεις από τον πρίγκιπα Άντριου και την πρώην σύζυγό του και Δούκισσα της Υόρκης, Σάρα Φέργκιουσον

Βασιλιάς Κάρολος: Θέτει εκτός των εορτασμών των Χριστουγέννων τον αδελφό του λόγω σκανδάλου Έπσταϊν
Φωτ. πρίγκιπας Άντριου και βασιλιάς Κάρολος / Getty Images
Ο βασιλιάς Κάρολος κρατά αποστάσεις από τον πρίγκιπα Άντριου και τη Σάρα Φέργκιουσον, εν μέσω του σκανδάλου Έπσταϊν.

Ο Βασιλιάς Κάρολος φέρεται να λαμβάνει μέτρα ώστε, ώστε πλέον να κρατήσει δημόσια αποστάσεις από τον πρίγκιπα Άντριου και την πρώην σύζυγό του, τη Δούκισσα της Υόρκης, καθώς το πρώην ζευγάρι βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο ενός αναζωπυρωμένου σκανδάλου σχετικά με τις παλιές τους σχέσεις με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Όπως έγινε γνωστό, οι δυο τους δεν θα είναι καλοδεχούμενοι ούτε στους φετινούς χριστουγεννιάτικους εορτασμούς της βασιλικής οικογένειας. Όπως και πέρυσι, όταν ο πρίγκιπας Άντριου απασχολούσε τα πρωτοσέλιδα με το σκάνδαλο της υποτιθέμενης σχέσης του με Κινέζο κατάσκοπο, έτσι και φέτος ο βασιλιάς Κάρολος ζήτησε από το ζευγάρι να διατηρήσει χαμηλό προφίλ και να γιορτάσει μόνο του τις γιορτές.

«Δεν μπορείς να απολύσεις κάποιον επειδή είναι ο αδελφός σου. Αλλά φέτος, αν ο δούκας και η δούκισσα φερθούν με την ίδια αξιοπρέπεια όπως και πέρυσι, αυτό θα ήταν το καλύτερο δυνατό και η οικογένεια δε θα απογοητευόταν, ιδίως για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να χρειαστεί ο βασιλιάς να πάρει δύσκολες αποφάσεις», ανέφερε στο PEOPLE πηγή κοντά στον βασιλιά.

Κατά τη διάρκεια των εορτών του 2024, ο Δούκας και η Δούκισσα της Υόρκης παρέμειναν στην οικία τους στο Royal Lodge στο Ουίνδσορ, ενώ ο βασιλιάς και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης κόρης τους, πριγκίπισσας Βεατρίκης, συγκεντρώθηκαν στο κτήμα Sandringham στο Νόρφολκ.

Όπως αναφέρει η Times, ο βασιλιάς Κάρολος θα προτιμούσε το ζευγάρι να παραμένει όσο το δυνατόν πιο «αόρατο», συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πιο διακριτικών εισόδων και εξόδων στις δημόσιες εμφανίσεις τους. «Ο βασιλιάς δεν έχει πρόθεση να αποκλείσει κάποιον από την εκκλησία ή οικογενειακές εκδηλώσεις όπως μια κηδεία. Αλλά ελπίζει ότι θα βρουν έναν πιο διακριτικό τρόπο για να παρευρίσκονται σε αυτές τις στιγμές. Στην περίπτωση του Δούκα της Υόρκης, όμως, φαίνεται να απολαμβάνει το να μην περνά απαρατήρητος», φέρεται να είπε φίλος του βασιλιά Καρόλου. Ο δεύτερος γιος της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ αποσύρθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα τον Νοέμβριο του 2019, μετά από μια συνέντευξη που προκάλεσε αντιδράσεις στο BBC Newsnight σχετικά με τους ισχυρισμούς για τη σχέση του με τον Έπσταϊν.

Τον Ιανουάριο του 2022, η βασίλισσα του αφαίρεσε τους στρατιωτικούς του τίτλους και τις βασιλικές του υποχρεώσεις, αφού προσπάθησε να απορρίψει την αγωγή της Βιρτζίνια Τζιούφρε για σεξουαλική κακοποίηση. Ο Άντριου αρνήθηκε οποιαδήποτε παρανομία και τελικά ήρθε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό μαζί της τον Φεβρουάριο του 2022, για άγνωστο ποσό.

Έκτοτε έχει μείνει στο περιθώριο, κάτι που δεν είναι καθόλου της αρεσκείας του, σύμφωνα με τον βιογράφο Άντριου Λόουνι. Σε συνέντευξή του στο Sky News τον Αύγουστο του 2025, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του Entitled: The Rise and Fall of the House of York, ανέφερε πως «αυτό που τον ενοχλεί περισσότερο είναι η απώλεια του βασιλικού του status. Αυτό του έδινε την ταυτότητά του, του άρεσε να φορά τις στολές του και να δίνει σημασία στον εαυτό του».

