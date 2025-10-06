ΔΙΕΘΝΗ
Βασιλιάς Κάρολος: Η μυστική συνάντηση με πρώην δεξί χέρι του μετά από χρόνια στο Clarence House

«Μπορώ να τα καταφέρω χωρίς σχεδόν κανέναν, εκτός από τον Μάικλ» φέρεται να είχε πει κάποτε για τον συνεργάτη του, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του μετά από οικονομικό κάνδαλο

Φωτ. αρχείου βασιλιά Καρόλου / EPA
Ο βασιλιάς Κάρολος πραγματοποίησε μία μυστική συνάντηση με πρώην συνεργάτη του, για πρώτη φορά μετά από χρόνια.

Ο βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκε με το πρώην «δεξί του χέρι», τον Μάικλ Φόσετ, για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια. Αυτή ήταν η πρώτη τους συνάντηση, από τότε που ο Μάικλ Φόσετ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του Ιδρύματος του Πρίγκιπα (The Prince's Foundation), εν μέσω οικονομικού σκανδάλου το 2021.

Η άφιξη και αναχώρησή του από το Clarence House έγινε με τρόπο που περιγράφεται ως «στρατιωτικού τύπου επιχείρηση», προκειμένου η συνάντησή τους να μείνει μυστική και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Η Μεγαλειότητά του δεν έχει σταματήσει ποτέ να νιώθει την απώλεια του Μάικλ, ο οποίος εξαναγκάστηκε σε παραίτηση. Συχνά εκμυστηρεύεται ότι είναι το ένα άτομο χωρίς το οποίο δύσκολα μπορεί να τα καταφέρει», δήλωσε πηγή στην εφημερίδα The Mail on Sunday.

Η συνάντηση τους περιγράφεται από το PEOPLE ως μια «αποχαιρετιστήρια ακρόαση». «Αν και δεν σχολιάζουμε ιδιωτικές συναντήσεις, η Μεγαλειότητά Του συχνά πραγματοποιεί αποχαιρετιστήριες συναντήσεις για ανώτερα στελέχη που αποχωρούν. Κάποιες από αυτές μπορεί να καθυστερήσουν λόγω φόρτου προγράμματος, συνθηκών ή ασθένειας», ανέφερε πηγή από παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Ωστόσο, παρότι οι δύο άνδρες συναντήθηκαν, η πηγή τόνισε ότι ο πρώην συνεργάτης δεν έχει καμία πιθανότητα να επιστρέψει στον βασιλικό κύκλο μετά το σκάνδαλο. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μάικλ Φόσετ θεωρούνταν κάποτε ο πιο στενός συνεργάτης του βασιλιά Καρόλου, με τον βασιλιά να φέρεται να έχει πει: «Μπορώ να τα καταφέρω χωρίς σχεδόν κανέναν, εκτός από τον Μάικλ». Ο Μάικλ Φόσετ ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στο βασιλικό περιβάλλον ως υπηρέτης της Βασίλισσας Ελισάβετ το 1981 και ανέβηκε σταδιακά μέχρι να γίνει θαλαμηπόλος του τότε πρίγκιπα Καρόλου και αργότερα επικεφαλής του Prince's Foundation, το οποίο μετονομάστηκε σε King’s Foundation.

Τον Νοέμβριο του 2021, παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του Ιδρύματος, μετά από αποκαλύψεις της Mail on Sunday για επιστολή, στην οποία ο Φόσετ φερόταν να προσφέρεται να βοηθήσει έναν Σαουδάραβα δισεκατομμυριούχο να εξασφαλίσει τη βρετανική υπηκοότητα και έναν τιμητικό τίτλο ιππότη.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ξεκίνησε έρευνα, αλλά την έκλεισε το 2023, δηλώνοντας ότι δε θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με την The Times.

Με πληροφορίες από PEOPLE

