Πρίγκιπας Άντριου: Ζητούν να απομακρυνθεί από το Ουίνδσορ και να αφαιρεθούν οι τίτλοι του

Η φήμη του δέχεται νέο πλήγμα μετά τα πρόσφατα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων - Τι μπορεί να κάνει ο βασιλιάς Κάρολος για τον αδελφό του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου πρίγκιπα Άντριου και βασιλιά Καρόλου / Getty Images
Η φήμη του πρίγκιπα Άντριου δέχτηκε ένα νέο ισχυρό πλήγμα.

Νέα πρωτοσέλιδα εφημερίδων αποκάλυψαν ένα email που υποδηλώνει ότι ο πρίγκιπας Άντριου βρισκόταν σε επαφή με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, για πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα απ’ ό,τι είχε ισχυριστεί στο παρελθόν, καθιστώντας τις νέες αυτές κατηγορίες εξαιρετικά επιζήμιες.

Το email που αποκαλύφθηκε εγείρει άμεσες αμφιβολίες για την εκδοχή των γεγονότων που παρουσίασε στη συνέντευξή του στο BBC Newsnight, κατά την οποία είχε υποστηρίξει ότι έκοψε κάθε δεσμό με τον Έπσταϊν μετά τη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 2010, μία συνάντηση στην οποία είχαν φωτογραφηθεί μαζί.

Το email που δημοσίευσαν οι εφημερίδες «The Sun» και «Mail on Sunday» χρονολογείται από τον Φεβρουάριο του 2011, ενώ νωρίτερα φέτος ήρθαν στη δημοσιότητα και άλλα email της ίδιας περιόδου, που υποδηλώνουν ότι οι επαφές τους συνεχίστηκαν μήνες μετά απ’ ό,τι είχε ισχυριστεί, προκαλώντας νέο γύρο σκληρών πρωτοσέλιδων.

Ποιες θα είναι οι συνέπειες για τον πρίγκιπα Άντριου;

Κάθε νέο σκάνδαλο, συνοδεύεται από εκκλήσεις να υπάρξουν κάποιου είδους κυρώσεις από το παλάτι σε βάρος του πρίγκιπα Άντριου.

Η επόμενη μεγάλη οικογενειακή συνάντηση της βασιλικής οικογένειας, αναμένεται να είναι τα Χριστούγεννα στο Σάντρινγκαμ. Ωστόσο, φαίνεται απίθανο να προσκληθούν ο πρίγκιπας Άντριου και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον.

Ο πρίγκιπα Άντριου απουσίαζε και από τα περσινά Χριστούγεννα, λόγω εμπλοκής του ονόματός του σε σκάνδαλο με φερόμενη Κινέζα κατάσκοπο. Αυτή η απομόνωση φαίνεται πως θα συνεχιστεί και φέτος. Παράλληλα, την κατάσταση δεν βελιτιώνει το γεγονός ότι και η Σάρα Φέργκιουσον έχει εμπλακεί σε δικό της email-σκάνδαλο σχετικό με τον Έπσταϊν, με επτά φιλανθρωπικές οργανώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο να διακόπτουν τη συνεργασία τους μαζί της.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν συνεχείς εκκλήσεις να απομακρυνθεί ο πρίγκιπα Άντριου από το Royal Lodge, την έπαυλή του με 30 δωμάτια στο Ουίνδσορ. Πηγές του παλατιού αναφέρουν ότι ο βασιλιάς Κάρολος έχει προσπαθήσει με πολλούς τρόπους να ασκήσει πίεση, όπως για παράδειγμα με την κοπή της χρηματοδότησής του το 2024.

Επίσης, υπάρχουν εκκλήσεις να του αφαιρεθούν και οι τίτλοι του, όπως αυτός του Δούκα του Γιορκ. Η ιδέα αυτή έχει σημαντική στήριξη από το κοινό, με δημοσκόπηση της YouGov το καλοκαίρι να δείχνει ότι 67% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν την αφαίρεση των τίτλων του.

Παραδοσιακά, το παλάτι προτιμά διακριτικές μεθόδους για να αφαιρεί αξιώματα. Για παράδειγμα, υπήρξε αμηχανία όταν παρέμενε σύμβουλος του κράτους (Counsellor of State), δηλαδή κάποιος που μπορεί να αναπληρώσει τον βασιλιά.

Όμως αντί να τον αφαιρέσουν ευθέως, δημιουργήθηκαν νέοι σύμβουλοι το 2022, ώστε να μην χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί ποτέ ξανά.

 
