Βασιλιάς Κάρολος για Μάγκι Σμιθ: «Πέφτει η αυλαία ενός εθνικού θησαυρού»

Ο βασιλιάς Κάρολος αποχαιρέτησε την σπουδαία ηθοποιό Μάγκι Σμιθ, χαρακτηρίζοντάς την ως «εθνικό θησαυρό».

Μετά την είδηση του θανάτου της εμβληματικής ηθοποιού της Μεγάλης Βρετανίας Μάγκι Σμιθ, η οποία έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 89 ετών, ο βασιλιάς Κάρολος σε ανάρτηση του επίσημου λογαριασμού της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας στην πλατφόρμα Χ, με αρκετά συγκινητικά λόγια.

Τόσο ο βασιλιάς Κάρολος όσο και η βασίλισσα Καμίλα όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, «ενώνουν τη φωνή τους με εκείνους που θρηνούν για τη διάσημη ηθοποιό. «Θα τη θυμόμαστε για τη ζεστασιά και το πνεύμα της», συμπληρώνουν.

«Καθώς πέφτει η αυλαία ενός εθνικού θησαυρού, ενωνόμαστε με όλους εκείνους σε όλο τον κόσμο που θυμούνται με τον πιο θερμό θαυμασμό και τη στοργή τις πολλές σπουδαίες ερμηνείες της, καθώς και τη ζεστασιά και το πνεύμα της που έλαμπε τόσο εκτός όσο και επί σκηνής», καταλήγουν στην ανακοίνωση.

A message of condolence from His Majesty The King following the passing of Dame Maggie Smith. pic.twitter.com/SiKw8EEHva