Βασιλιάς Κάρολος: «Πόσο καιρό γνωρίζεις για Άντριου και Έπσταϊν;» - Αποδοκιμασίες σε επίσημη εμφάνισή του

Δέχτηκε αποδοκιμασίες έξω από σιδηροδρομικό σταθμό, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο τη σκιά της πολύκροτης υπόθεσης που συνεχίζει να πλήττει τη βρετανική βασιλική οικογένεια

Φωτ. βασιλιάς Κάρολος /Χ
Ο βασιλιάς Κάρολος βρέθηκε αντιμέτωπος με αποδοκιμασίες και ερωτήματα για τις σχέσεις του αδελφού του, πρίγκιπα Άντριου, με τον Τζέφρι Έπσταϊν, κατά τη διάρκεια πρόσφατης δημόσιας εμφάνισής του.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, λίγο μετά την άφιξη του βασιλιά Καρόλου για επίσημη επίσκεψη στη βορειοδυτική Αγγλία.

Καθώς ο 77χρονος μονάρχης χαιρετούσε το συγκεντρωμένο πλήθος έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Clitheroe στο Λάνκασαϊρ, ένας άνδρας φώναξε: «Κάρολε! Πόσο καιρό γνωρίζεις για τον Άντριου και τον Έπσταϊν;».

Δεν είναι σαφές αν ο βασιλιάς Κάρολος άκουσε την ερώτηση, αλλά οι φωνές του διαδηλωτή καλύφθηκαν γρήγορα από έντονες αντιδράσεις του πλήθους, με αποδοκιμασίες προς το πρόσωπό του, αλλά και συνθήματα στήριξης προς τον μονάρχη, όπως «God save the King» και επευφημίες υπέρ του.

Στο σημείο είχαν συγκεντρωθεί οικογένειες, μαθητές και κάτοικοι της περιοχής, καθώς η επίσκεψη του βασιλιά σηματοδοτούσε την έναρξη μιας ολόκληρης ημέρας παρουσίας του στο Λάνκασαϊρ.

Ωστόσο, πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα που δέχεται δημόσια ερωτήματα σχετικά με την υπόθεση Άντριου - Έπσταϊν κατά τη διάρκεια επίσημης εμφάνισής του.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον τοποθετήθηκαν δημόσια για πρώτη φορά σχετικά με τις αποκαλύψεις. Εκπρόσωπος του ζευγαριού δήλωσε ότι είναι «βαθιά προβληματισμένοι» από τις εξελίξεις, τονίζοντας πως «η σκέψη τους παραμένει επικεντρωμένη στα θύματα».

Παρά την ένταση, πολλοί από τους παρευρισκόμενους εξέφρασαν τη στήριξή τους προς τον βασιλιά. Κάτοικοι της περιοχής μίλησαν με θετικά λόγια για τη μοναρχία.

Με πληροφορίες από PEOPLE

