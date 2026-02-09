ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η πρώτη τοποθέτηση του Καρόλου για Έπσταϊν και Άντριου - Θα συνεργαστεί με την αστυνομία

Ο βασιλιάς Κάρολος παρενέβη για πρώτη φορά δημόσια στην υπόθεση Έπσταϊν, δηλώνοντας ότι είναι διατεθειμένος να στηρίξει τις αστυνομικές αρχές

The LiFO team
The LiFO team
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΙΝ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΑΝΤΡΙΟΥ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Getty Images
0

Ο βασιλιάς Κάρολος παρενέβη για πρώτη φορά δημόσια στην υπόθεση Έπσταϊν, δηλώνοντας ότι είναι διατεθειμένος να στηρίξει τις αστυνομικές αρχές, καθώς εξετάζονται καταγγελίες σε βάρος του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ.

Σε ανακοίνωση των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ αναφέρεται ότι ο μονάρχης έχει καταστήσει σαφή, τόσο με δηλώσεις όσο και με «άνευ προηγουμένου ενέργειες», την έντονη ανησυχία του για τις καταγγελίες που συνεχίζουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη συμπεριφορά του Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες αποτελούν ζήτημα που ο ίδιος ο Άντριου οφείλει να αντιμετωπίσει.

Ωστόσο, τα Ανάκτορα σημειώνουν ότι, εφόσον ζητηθεί, ο βασιλιάς είναι έτοιμος να συνεργαστεί με την αστυνομία «όπως είναι αναμενόμενο», στο πλαίσιο οποιασδήποτε έρευνας.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται μετά την επιβεβαίωση από την αστυνομία ότι εξετάζει αν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να διερευνηθεί καταγγελία που υπέβαλε η αντιμοναρχική οργάνωση Republic. Η οργάνωση έχει καταγγείλει τον Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ για ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος και παραβίαση του νόμου περί επίσημων μυστικών.

Πρόκειται για την πιο ξεκάθαρη τοποθέτηση του βασιλιά μέχρι σήμερα γύρω από την υπόθεση, σε μια περίοδο που η πίεση προς τη βρετανική μοναρχία εντείνεται λόγω των νέων εξελίξεων που συνδέονται με το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βασιλιάς Κάρολος: «Πόσο καιρό γνωρίζεις για Άντριου και Έπσταϊν;» - Αποδοκιμασίες σε επίσημη εμφάνισή του

Διεθνή / Βασιλιάς Κάρολος: «Πόσο καιρό γνωρίζεις για Άντριου και Έπσταϊν;» - Αποδοκιμασίες σε επίσημη εμφάνισή του

Δέχτηκε αποδοκιμασίες έξω από σιδηροδρομικό σταθμό, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο τη σκιά της πολύκροτης υπόθεσης που συνεχίζει να πλήττει τη βρετανική βασιλική οικογένεια
THE LIFO TEAM
Βασιλιάς Κάρολος: «Φτάνει» - Η υπομονή του τελείωσε μετά τις νέες αποκαλύψεις για πρίγκιπα Άντριου και Έπσταϊν

Διεθνή / Βασιλιάς Κάρολος: «Φτάνει» - Η υπομονή του τελείωσε μετά τις νέες αποκαλύψεις για πρίγκιπα Άντριου και Έπσταϊν

Πηγές από το περιβάλλον της βασιλικής οικογένειας αναφέρουν ότι στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων η ανοχή του βρετανού μονάρχη τελείωσε - Ο πρίγκιπας Άντριου αποχώρησε μέσα στη νύχτα από το σπίτι του στο Royal Lodge
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΟΥΒΑ ΗΠΑ ΤΡΑΜΠ ΚΑΥΣΙΜΑ

Διεθνή / Κούβα: Προειδοποιεί ότι δεν θα διαθέτει για έναν μήνα καύσιμα αεροσκαφών - Πόσο μπορεί να αντέξει η χώρα;

Η εξάντληση των καυσίμων αεροσκαφών από τη Δευτέρα πιθανόν θα προκαλέσει προβλήματα στις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκεί
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΙΒΑ
Βασιλιάς Κάρολος: «Πόσο καιρό γνωρίζεις για Άντριου και Έπσταϊν;» - Αποδοκιμασίες σε επίσημη εμφάνισή του

Διεθνή / Βασιλιάς Κάρολος: «Πόσο καιρό γνωρίζεις για Άντριου και Έπσταϊν;» - Αποδοκιμασίες σε επίσημη εμφάνισή του

Δέχτηκε αποδοκιμασίες έξω από σιδηροδρομικό σταθμό, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο τη σκιά της πολύκροτης υπόθεσης που συνεχίζει να πλήττει τη βρετανική βασιλική οικογένεια
THE LIFO TEAM
 
 