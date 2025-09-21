«Αυτός είναι ο δρόμος προς τη δικτατορία» καταγγέλει ο Δημοκρατικός Τσακ Σούμερ μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, κατηγόρησε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι πιέζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να στραφεί εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων, χαρακτηρίζοντας την τακτική αυτή «πραγματική απειλή για τη δημοκρατία».

«Πιστεύω ότι είναι μια πραγματική απειλή για τη δημοκρατία», δήλωσε την Κυριακή στο CNN. «Το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπήρξε πάντα ένας πολύ ισχυρός και ανεξάρτητος θεσμός, είτε στη διοίκηση βρισκόταν Δημοκρατικός είτε Ρεπουμπλικανός. Δρούσε απέναντι στους παραβάτες του νόμου χωρίς φόβο ή εύνοια».

Ο Σούμερ κατηγόρησε τον Τραμπ ότι «απολύει όποιον δεν είναι πιστός ακόλουθός του» και ότι μετατρέπει το Υπουργείο Δικαιοσύνης «σε εργαλείο που κυνηγά τους αντιπάλους του, είτε είναι ένοχοι είτε όχι — και οι περισσότεροι δεν είναι ένοχοι καθόλου — την ίδια ώρα που βοηθά τους φίλους του».

BREAKING: Chuck Schumer on State of the Union, talking about Trump’s recent actions firing prosecutors:



“This is a path to a dictatorship.”



I agree 100%. pic.twitter.com/zS91wGM1RA — Brian Krassenstein (@krassenstein) September 21, 2025

«Αυτός είναι ο δρόμος προς μια δικτατορία. Έτσι λειτουργούν τα καθεστώτα. Είναι τρομακτικό και καταστροφικό για τη Δημοκρατία μας», πρόσθεσε.

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών δεσμεύτηκε να «παλέψει με κάθε τρόπο» απέναντι στις πιέσεις του Τραμπ. «Υπάρχουν νομικοί τρόποι, θα αναζητήσουμε και νομοθετικούς τρόπους. Αλλά και ο αμερικανικός λαός πρέπει να δείξει στους εκπροσώπους του πόσο καταστροφικό είναι αυτό για τη δημοκρατία. Έχουμε δει ακόμα και συντηρητικούς να μιλούν εναντίον αυτής της τακτικής και τώρα χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ τη φωνή των Ρεπουμπλικανών συναδέλφων μας», τόνισε.

Οι δηλώσεις του Σούμερ έγιναν μία ημέρα αφού ο Τραμπ ζήτησε δημόσια από την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι να κινηθεί εναντίον πολιτικών αντιπάλων του, μεταξύ των οποίων ο γερουσιαστής Άνταμ Σιφ (Δημοκρατικός από την Καλιφόρνια), η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς και ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «είναι όλοι ένοχοι μέχρι το μεδούλι, αλλά δεν γίνεται τίποτα». Και πρόσθεσε: «Δεν μπορούμε να καθυστερούμε άλλο, καταστρέφεται η φήμη και η αξιοπιστία μας».

Με πληροφορίες από The Hill