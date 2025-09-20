Τραμπ: «Η αρνητική κάλυψη εις βάρος μου είναι πραγματικά παράνομη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε την Παρασκευή την επίθεσή του κατά των ΜΜΕ, δηλώνοντας ότι οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν αρνητικά την κυβέρνησή του έχουν παραβιάσει τον νόμο.

Η τοποθέτηση, που έγινε στο Οβάλ Γραφείο ενώ μιλούσε σε ρεπόρτερ, συνιστά σημαντική διεύρυνση των μέχρι τώρα επιθέσεών του στην ελευθερία του Τύπου και στο δικαίωμα των πολιτών να ασκούν κριτική στην κυβέρνηση.

«Παίρνουν μια σπουδαία ιστορία και τη μετατρέπουν σε κακή», είπε. «Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι πραγματικά παράνομο». Ο Τραμπ δεν επικαλέστηκε συγκεκριμένο νόμο, ούτε εξήγησε γιατί θεωρεί ότι η αρνητική κάλυψη, την οποία έχει δεχθεί κάθε πρόεδρος και προστατεύεται ρητά από το Σύνταγμα, θα μπορούσε να είναι «παράνομη». Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο το βράδυ της Παρασκευής.

Οι δηλώσεις του ήρθαν μία ημέρα αφού ο Τραμπ πρότεινε ότι τηλεοπτικοί σταθμοί που μεταδίδουν αρνητικά ρεπορτάζ για εκείνον ίσως πρέπει να χάσουν την άδεια λειτουργίας τους. Η κλιμάκωση αυτή συμπίπτει με την όξυνση των πιέσεων του Μπρένταν Καρ, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), ο οποίος απείλησε να τιμωρήσει δίκτυα μετά την αναστολή του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ από το ABC.

Ο Κίμελ τέθηκε σε διαθεσιμότητα τη Δευτέρα, ύστερα από πιέσεις του Καρ για σχόλια που έκανε στην εκπομπή του σχετικά με τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Ο Καρ υποστηρίζει ότι η FCC έχει το δικαίωμα να ανακαλεί άδειες εκπομπής που «δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον» και πως η μεροληπτική κάλυψη εις βάρος των συντηρητικών αποτελεί παράδειγμα αυτού. Ειδικοί στις τηλεπικοινωνίες και Δημοκρατικοί βουλευτές καταγγέλλουν ότι μια τέτοια ερμηνεία είναι υπερβολικά γενική και επικίνδυνη.

Η επίθεση Τραμπ στα ΜΜΕ διχάζει τους Ρεπουμπλικανούς

Οι δηλώσεις του Τραμπ για τα ΜΜΕ ακολούθησαν μια άλλη αντιπαράθεση: την Πέμπτη, ο πρόεδρος υποστήριξε ότι διαδηλωτές που τον αποκάλεσαν «Χίτλερ» μέσα σε εστιατόριο της Ουάσιγκτον θα έπρεπε να φυλακιστούν. Σε δηλώσεις του στο Air Force One είπε ότι οι διαδηλωτές ήταν «πολύ ακατάλληλοι» και «απειλή», ισχυριζόμενος πως πρόκειται για πληρωμένους ταραξίες που «θα έπρεπε να πάνε στη φυλακή».

Η στάση του Λευκού Οίκου έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση τόσο από Δημοκρατικούς όσο και από Ρεπουμπλικάνους. Ο συντηρητικός γερουσιαστής του Τέξας Τεντ Κρουζ επέκρινε δριμύτατα τον Καρ, κατηγορώντας τον για «μαφιόζικες τακτικές» και χαρακτηρίζοντας «εξαιρετικά επικίνδυνη» την ιδέα να τιμωρούνται μέσα ενημέρωσης για το περιεχόμενο των εκπομπών τους.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Τραμπ υπερασπίστηκε τον Καρ. «Πιστεύω ότι ο Μπρένταν Καρ είναι ένας σπουδαίος Αμερικανός πατριώτης», είπε από το Οβάλ Γραφείο. Προσπάθησε να δικαιολογήσει την πίεση που ασκεί σε τηλεοπτικά δίκτυα και δημοσιογράφους, υποστηρίζοντας ότι επειδή «το 97% των ιστοριών» που τον αφορούν είναι αρνητικές, «αυτό δεν είναι πια ελευθερία λόγου, είναι απάτη. Και απλώς εξαπατούν».

Με πληροφορίες από New York Times