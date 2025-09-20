ΔΙΕΘΝΗ
Τραμπ: Νέα φονική επίθεση σε πλοίο σε διεθνή ύδατα – Σκοτώθηκαν τρεις «ναρκοτρομοκράτες»

«Σταματήστε να πουλάτε φαιντανύλη, ναρκωτικά και να ασκείτε βία κατά Αμερικανών», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση με βίντεο της επίθεσης

Τραμπ: Νέα φονική επίθεση σε πλοίο σε διεθνή ύδατα – Σκοτώθηκαν τρεις «ναρκοτρομοκράτες»
Φωτ: Truth Social
LifO Newsroom
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ακόμη ένα στρατιωτικό πλήγμα εναντίον πλοίου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα και είχε, όπως είπε, δεσμούς με τρομοκρατική οργάνωση.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι η επιχείρηση έγινε στην περιοχή ευθύνης της Διοίκησης Νοτίου Αμερικής (USSOUTHCOM), η οποία περιλαμβάνει την Κεντρική και Νότια Αμερική καθώς και την Καραϊβική. Σύμφωνα με τον ίδιο, τρεις άνδρες που επέβαιναν στο πλοίο σκοτώθηκαν, ενώ δεν υπήρξαν αμερικανικές απώλειες.

«Με δική μου εντολή, ο υπουργός Πολέμου διέταξε φονικό πλήγμα σε πλοίο που συνδεόταν με τρομοκρατική οργάνωση και έκανε λαθρεμπόριο ναρκωτικών», έγραψε ο Τραμπ, συνοδεύοντας την ανάρτηση με βίντεο της επίθεσης.«Σταματήστε να πουλάτε φαιντανύλη, ναρκωτικά και να ασκείτε βία κατά Αμερικανών», πρόσθεσε με κεφαλαία.

Πρόκειται για την τρίτη γνωστή φονική επιχείρηση μέσα στον Σεπτέμβριο. Στις αρχές της εβδομάδας, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει την καταστροφή άλλου πλοίου που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, μετέφερε ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα, ενώ νωρίτερα αυτόν τον μήνα επίθεση στην Καραϊβική είχε στοιχίσει τη ζωή σε 11 ανθρώπους που φέρονταν να ανήκουν στη βενεζουελάνικη συμμορία Tren de Aragua.

Φωτ: Truth Social

Ωστόσο, ερωτήματα παραμένουν για τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, οι αρμόδιοι του Πενταγώνου δεν παρουσίασαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι οι στόχοι ανήκαν πράγματι σε εγκληματικές οργανώσεις ή ότι αποτελούσαν άμεση απειλή. Ο γερουσιαστής Τζακ Ριντ, μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων, τόνισε: «Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το πλήγμα έγινε σε αυτοάμυνα. Και αυτό έχει σημασία, γιατί τόσο το αμερικανικό όσο και το διεθνές δίκαιο δεν επιτρέπουν τη χρήση φονικής βίας εναντίον πολιτικού πλοίου, εκτός αν υπάρχει απειλή».

Παρά τις επικρίσεις, η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται αποφασισμένη να συνεχίσει. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχουν προαναγγείλει περισσότερες ενέργειες, με τον Ρούμπιο να δηλώνει σε περιοδεία του στη Λατινική Αμερική ότι οι ΗΠΑ «θα πολεμήσουν τα καρτέλ ναρκωτικών που πλημμυρίζουν τους δρόμους μας και σκοτώνουν Αμερικανούς».

Με πληροφορίες από CNN

