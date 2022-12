Αυτοκτόνησε ο τρανς γιος της γερουσιαστή Κάρεν Μπεργκ στα 24: «Ήταν το απόλυτο φως»

Η γερουσιαστής του Κεντάκι Κάρεν Μπεργκ μίλησε συγκινημένη για τον θάνατο του τρανς γιου της, που έβαλε τέλος στη ζωή του σε ηλικία 24 ετών.

Όπως ανακοίνωσε, ο γιος της, Χένρι Μπεργκ- Μπρουσό αυτοκτόνησε την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου. Ήταν υπέρμαχος των δικαιωμάτων των τρανς και πρόσφατα έλαβε «μεγάλη προαγωγή» από τον εργοδότη του, την ομάδα υπεράσπισης των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων Human Rights Campaign (HRC), όπου οι συνάδελφοί του τον περιέγραψαν ως «απόλυτο φως».

«Ο Χένρι πέρασε τη ζωή του δουλεύοντας για να επεκτείνει τη συμπόνια και την κατανόηση απέναντι σε όλους, αλλά ιδιαίτερα τους ευάλωτους και περιθωριοποιημένους», ανέφερε στη δήλωσή της. «Αυτή η συμπόνια και η κατανόηση δεν του επιστρέφονταν πάντα».

Η γερουσιαστής των Δημοκρατικών δήλωσε ότι ο γιος της «πάλευε για καιρό με ψυχικές ασθένειες, όχι επειδή ήταν τρανς, αλλά λόγω της δυσκολίας του να βρει την αποδοχή».

«Ως μητέρα ενός transgender γιου, έδωσα όλη μου την καρδιά προσπαθώντας να προστατεύσω το παιδί μου από έναν κόσμο όπου κάποιοι άνθρωποι και κυρίως κάποιοι πολιτικοί συνέχισαν σκόπιμα να πιστεύουν ότι η περιθωριοποίηση του παιδιού μου ήταν εντάξει απλώς και μόνο επειδή ήταν αυτό που ήταν», δήλωσε η Μπεργκ.

Ο Χένρι Μπεργκ- Μπρουσό υπήρξε υπέρμαχος των δικαιωμάτων των τρανς, σύμφωνα με τη νεκρολογία του. Οργάνωσε μια διαμαρτυρία κατά της θεραπείας μεταστροφής ενώ ήταν μαθητής στο Louisville Collegiate School και συμμετείχε σε διάφορους σκοπούς τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Το 2014, ενώ ήταν μαθητής Λυκείου, κατέθεσε ενάντια σε ένα νομοσχέδιο κατά των τρανς τουαλετών που προτεινόταν στη Γερουσία του Κεντάκι, ανέφερε η Lexington Herald Leader. «Το μήνυμα είναι σαφές με αυτό το νομοσχέδιο: Δεν ταιριάζουμε», δήλωσε στην Επιτροπή Παιδείας της Γερουσίας.

Αφού αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσιγκτον το 2021, υπηρέτησε ως αναπληρωτής γραμματέας Τύπου στο HRC.

Η πρόεδρος του HRC, Κέλι Ρόμπινσον χαρακτήρισε τον θάνατό του ως «ασύλληπτη απώλεια», καθώς ήταν ένα «φως» στην οργάνωση και «βαθιά παθιασμένος, βαθιά αφοσιωμένος και βαθιά στοργικός».

I am terribly saddened to hear of the loss of my very first campaign intern, @BergBrousseau . Henry was a beacon of light in an otherwise dark world. He was brave. He was bright. He was kind. He fought for a better world. May his memory forever be a blessing. 1/3 pic.twitter.com/7CHLxuWmzy — Daniel Grossberg (@grossberg4ky) December 20, 2022

«Οι συνάδελφοί του θα θυμούνται πάντα την πείνα του για δικαιοσύνη, την προθυμία του να βοηθήσει, τη φωτεινή του παρουσία και την απίστευτη αίσθηση του χιούμορ του», είπε η Robinson.

«Μπορούσαμε πάντα να βασιστούμε στο ότι θα προσφερόταν εθελοντικά για ένα πρότζεκτ, θα έστελνε ένα δελτίο τύπου από όπου κι αν βρισκόταν στον κόσμο, ή θα έλεγε μια καλή κουβέντα στο ασανσέρ μέχρι το γραφείο του», πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε, ο Χένρι «ερχόταν καθημερινά αντιμέτωπος με αντι-τρανς βιτριόλι» και ότι «κανείς δεν είχε μεγαλύτερη επίγνωση της βλάβης που θα μπορούσε να προκαλέσει στην κοινότητά του η ρητορική, τα μηνύματα και η νομοθεσία κατά των transgender».

Henry was our beloved colleague and friend and brought light to everyone around him. In his honor, we must come together and speak out against injustice. We must fight for our transgender family. There are no words to describe how much we miss him. https://t.co/oGjbckTmrP — Human Rights Campaign (@HRC) December 21, 2022

Από το βήμα της Γερουσίας, η Κάρεν Μπεργκ είχε απευθύνει μια παθιασμένη ομιλία για την εμπειρία του γιου της, που επικαλέστηκε ως λόγο για τον οποίο τάσσεται κατά της νομοθεσίας που μάχεται τα δικαιώματα των τρανς. Αυτό περιλαμβάνει έναν νόμο του 2022 που εμποδίζει τρανς κορίτσια και γυναίκες να συμμετέχουν σε σχολικά αθλήματα, σύμφωνα με την ταυτότητα φύλου τους.

"I cannot tell you how hurtful it is for a parent to see your child suffering from ignorance, from people who don't know and from people who honestly don't care."



A Kentucky legislator and parent of a trans son spoke out against a bill that would exclude trans kids from sports. pic.twitter.com/7NSn79bOP3 — Human Rights Campaign (@HRC) February 22, 2022

Στην ανακοίνωσή της για τον θάνατο του γιου της, η Κάρεν Μπεργκ δήλωσε ότι ο Χένρι είχε «επίγνωση των μισητών και χυδαίων μηνυμάτων κατά των τρανς που κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα και επικεντρώνονται στο χώρο εργασίας του».

Είπε ότι το «μίσος που χτίζεται σε όλη τη χώρα τον βάρυνε» και ότι σε μια από τις τελευταίες τους συζητήσεις αναρωτιόταν αν ήταν «ασφαλής όταν περπατούσε στο δρόμο».

Με πληροφορίες από Pink News