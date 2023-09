Αστυνομικός ρομπότ ξεκίνησε περιπολίες στην Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη, ένας αστυνομικός ρομπότ ξεκίνησε υπηρεσία δοκιμαστικά για την καταπολέμηση του εγκλήματος.

Το περασμένο καλοκαίρι αστυνομικοί ρομπότ ξεκίνησαν περιπολίες στο αεροδρόμιο της Σιγκαπούρης. Τώρα κάτι ανάλογο συμβαίνει και στη Νέα Υόρκη. Δεν του δίνουν ακόμη όπλα, αλλά υπάρχει κουμπί κλήσης έκτακτης ανάγκης και λειτουργία εγγραφής βίντεο.

Το ρομπότ K5 θα πραγματοποιεί νυχτερινές περιπολίες στον κεντρικό σταθμό του μετρό Union Square. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, που θα διαρκέσουν δύο μήνες, θα απαγορεύεται να κινείται στην πλατφόρμα, να ηχογραφήσει κάτι ή να χρησιμοποιήσει τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου. Επιπλέον, το ρομπότ θα κινείται συνοδευόμενο από έναν αστυνομικό του τοπικού τμήματος.

Τα ρομπότ ασφαλείας της αστυνομίας είναι μια αυξανόμενη τάση στις ΗΠΑ, αλλά η αποτελεσματικότητά τους δεν έχει ακόμη αποδειχθεί. Οι κατασκευαστές τέτοιων ρομπότ ισχυρίζονται ότι μειώνουν τον αριθμό των κλήσεων στην Άμεση Δράση. Ωστόσο, στόχος είναι η κύρια λειτουργία του ρομπότ K5 να είναι η αποτροπή του εγκλήματος.

