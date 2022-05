Αρραβωνιάστηκε η Αλεξάντρια Οκάζιο-Κορτέζ με τον επί χρόνια σύντροφό της Ρίλεϊ Ρόμπερτς.

H 32χρονη επιβεβαίωσε χθες στo Insider πως εκείνη και ο Ρόμπερτς που γνωρίστηκαν στο πανεπιστήμιο, αρραβωνιάστηκαν τον περασμένο μήνα, κατά την επίσκεψή τους στο πατρικό της, στο Πουέρτο Ρίκο.

«Είναι αλήθεια! Σας ευχαριστώ όλους για τις ωραίες ευχές» έγραψε η ίδια αργότερα στο Twitter.

It’s true! Thank you all for the well wishes ☺️ https://t.co/i5cm9awN3S