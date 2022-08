Έκλεισαν επειγόντως τεράστια τσουλήθρα που «απογείωνε» τα παιδιά

Η πανύψηλη τσουλήθρα στο πάρκο Belle Isle του Ντιτρόιτ είναι αγαπημένη ατραξιόν από το 1967.

Γενιές ντόπιων έχουν παίξει ως παιδιά στη μήκους 16 μέτρων κατηφόρα της, αλλά τα τελευταία χρόνια η τσουλήθρα είχε κλείσει λόγω covid και, όταν άνοιξε ξανά πριν λίγες ημέρες, οι επισκέπτες γρήγορα κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Σε βίντεο που έγιναν viral, ανυποψίαστα παιδιά και έφηβοι ξεκινούν από την κορυφή της κυματιστής τσουλήθρας και πριν φτάσουν στη μέση έχουν ήδη αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα, με αποτέλεσμα να τινάζονται ψηλά, μαζί με τα κινητά τηλέφωνα και τα κλειδιά τους.

My lil sis got on the giant slide at belle isle 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/XeczOBwybu