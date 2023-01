Αρκούδα εντόπισε κάμερα στο δάσος και «τράβηξε» πάνω από 400 selfie

Αρκούδα στο Κολοράντο των ΗΠΑ εντόπισε κάμερα παρακολούθησης της άγριας ζωής στο περιβάλλον της και την εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο, «βγάζοντας»περισσότερες από 400 selfie.

Η κάμερα ανίχνευσης κίνησης είχε τοποθετηθεί στην περιοχή Μπόλντερ από ντόπιους αξιωματούχους με σκοπό να καταγραφούν οι κινήσεις των ζώων - συμπεριλαμβανομένων ελαφιών, καστόρων, φαλακρών αετών, ακόμη και λύγκων - σε μία έκταση 46.000 στρεμμάτων.

Aυτού του είδους οι κάμερες βοηθούν τους ειδικούς να μελετήσουν την άγρια ζωή, χωρίς να προσεγγίσουν τα ζώα.

Η συγκεκριμένα, όμως, τράβηξε το ενδιαφέρον μίας μαύρης αρκούδας, οι κινήσεις της οποίας καταγράφηκαν κυριολεκτικά καρέ-καρέ.

Οι εικόνες είχαν τραβηχτεί τον περασμένο Νοέμβριο, πριν να πέσει η αρκούδα σε χειμερία νάρκη. Συνολικά τραβήχτηκαν από την κάμερα 580 φωτογραφίες και περισσότερες από 400 εξ αυτών ήταν της εν λόγω - φωτογενούς όπως αποδεικνύεται - αρκούδας.

«Η αρκούδα ανακάλυψε την κάμερα άγριας ζωής του δασοφύλακα. Από τις 580 φωτογραφίες, περίπου οι 400 ήταν selfies της αρκούδας» αναφέρθηκε σε σχετική ανακοίνωση των τοπικών Αρχών, στην οποία συμπεριλήφθηκαν και μερικές από τις εικόνες.

Recently, a bear discovered a wildlife camera that we use to monitor wildlife across #Boulder open space. Of the 580 photos captured, about 400 were bear selfies.🤣 Read more about we use wildlife cameras to observe sensitive wildlife habitats. https://t.co/1hmLB3MHlU pic.twitter.com/714BELWK6c