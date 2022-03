Από τις ρακέτες, στα όπλα- Τρεις κορυφαίοι Ουκρανοί τενίστες πολεμούν για τη χώρα τους

Είχαν συνηθίσει να κρατούν ρακέτες. Τώρα, τρεις κορυφαίοι τενίστες της Ουκρανίας πήραν τα όπλα, για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Πρόκειται για τον Σεργκέι Στακόφσκι, τον Αντρέι Μεντβέντεφ και τον Αλεξάντρ Ντολγκοπόλοφ. Αυτή την εβδομάδα, ο 36χρονος Στακόφσκι και ο 47χρονος Μεντβέντεφ συναντήθηκαν στο Κίεβο, έτοιμοι για τον πόλεμο.

«Απίστευτα χαρούμενος που είδα τον αρχηγό της ουκρανικής εθνικής ομάδας τένις, Αντρέι Μεντβέντεφ. Πατριώτης της Ουκρανίας», έγραψε ο Στακόφσκι αναρτώντας στον λογαριασμό του στο Instagram μια φωτογραφία του με τον συναθλητή του.

Ο Μεντβέντεφ ήταν ένας από τους κορυφαίους τενίστες τη δεκαετία του ‘90 και το 1994 έφτασε στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης. Το 2013 ο Στακόφσκι έκανε την έκπληξη όταν απέκλεισε τον Ρότζερ Φέντερερ από το Wimbledon. Αποσύρθηκε από το επαγγελματικό τένις τον Ιανουάριο. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, έκανε διακοπές με την οικογένειά του. Τους άφησε στην Ουγγαρία και επέστρεψε στην πατρίδα του.

«Δεν έχω λόγια για να το περιγράψω. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι η ζωή μου θα έφτανε σε αυτό το σημείο, ότι θα ήμουν στην πόλη μου, με ένα όπλο στα χέρια μου», δήλωσε ο Σακόφσκι στο Associated Press.

Ο Ντολγκοπόλοφ- που αποσύρθηκε πέρυσι από το τένις έπειτα από τραυματισμό- επίσης βρέθηκε στο Κίεβο. «Παλιά ήταν ρακέτες και χορδές, τώρα αυτά», έγραψε στο Twitter, δημοσιεύοντας φωτογραφία με ένα όπλο, ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο και ένα κράνος.

Used to be rackets and strings, now this🙄🙏🏻🇺🇦 pic.twitter.com/hdYjMDlMuo