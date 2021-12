Έξι χρόνια μετά τις απειλές του τότε υπουργού Αγροτικής Πολιτικής και σήμερα αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Μπάρναμπι Τζόις να θανατώσει τα σκυλιά του τότε ζεύγους Άμπερ Χερντ και Τζόνι Ντεπ, η Χερντ φαίνεται πως είπε την τελευταία λέξη στη διένεξη.



Σήμερα, η ηθοποιός με μια φωτογραφία στο Twitter, παρουσίασε στους ακολούθους της ένα μεγάλο, λευκό σκυλί με κόκκινο μαντήλι, αναφέροντας: «Αυτό είναι το νέο μέλος της οικογένειας Χερντ, ο Μπάρναμπι Τζόις».



Meet the newest member of the Heard family, Barnaby Joyce! 🐶 pic.twitter.com/fFZkx0ckkt